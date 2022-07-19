«Дополнительный удар для доллара»: почему Китай сократил вложения в госдолг США до минимума с 2010 года

Китай сократил вложения в государственный долг США до минимума с 2010 года. Азиатская республика стала постепенно выводить деньги из американских гособлигаций ещё несколько лет назад, после начала торговой войны с Вашингтоном. Сейчас дополнительным поводом для распродажи долговых бумаг стали антироссийские санкции Запада, уверены эксперты. После частичной заморозки валютных резервов РФ в Пекине опасаются блокировки китайских денег в случае обострения отношений с США. По словам специалистов, аналогичные настроения сегодня наблюдаются и в других государствах. Как объясняют аналитики, санкционная политика Вашингтона подорвала доверие к доллару, в результате чего снижение инвестиций в госдолг Штатов может продолжиться.

Китай сократил вложения в гособлигации США (трежерис) до рекордно низкого уровня за последние 12 лет, свидетельствуют данные американского Министерства финансов.

Согласно последнему отчёту ведомства, в мае 2022 года объём китайских инвестиций в казначейские ценные бумаги Соединённых Штатов уменьшился на $22,6 млрд — до $980,8 млрд. Значение стало минимальным с июня 2010-го.

Трежерис Минфина США — это долговые обязательства, гарантируемые американским правительством. Государства покупают ценные бумаги и получают по ним стабильный доход. Другими словами, держатели гособлигаций предоставляют свои деньги в долг экономике Соединённых Штатов.

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Сегодня в общем объёме задолженности США ($30,5 трлн) около четверти — чуть больше 24% — приходится на казначейские бумаги. Помимо Китая, основными кредиторами Штатов на данный момент являются Япония (страна вложила в трежерис $1,2 трлн), Великобритания ($634 млрд), Швейцария ($294,1 млрд), Каймановы острова ($293,2 млрд), Люксембург ($292,4 млрд) и Ирландия ($289,3 млрд).

«Страны покупают американские гособлигации для безопасного хранения своих резервов и получения относительно безрисковой долларовой доходности. Трежерис обладают высокой ликвидностью, что позволяет даже крупнейшим покупателям совершать сделки с низкими транзакционными издержками», — рассказал RT старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Михаил Денисламов.

Хранение части резервов за рубежом позволяет защитить деньги государства от различных экономических шоков внутри страны. В этом смысле трежерис США традиционно считались наиболее стабильным укрытием от рисков и всегда пользовались большим спросом на мировом рынке, отметил в беседе с RT главный экономист информационно-аналитического центра «ТелеТрейд» Марк Гойхман.

«В свою очередь, популярность американских бумаг даёт возможность США привлекать практически безграничное финансирование для своих нужд. Сейчас эти заимствования по стоимости в три раза ниже инфляции в США, которая уже достигла 9,1%. Соответственно, принимая средства извне, страна просто получает доход, возвращая со временем обесценившиеся деньги», — добавил Гойхман.

Здание Минфина США

© РИА Новости / Алексей Агарышев

КНР начала планомерно сокращать вложения в американский госдолг ещё в 2019 году. Тогда на фоне торговой войны с США Китай уступил Японии статус крупнейшего держателя американских госбумаг.

«В своё время ещё администрация Трампа угрожала заморозить китайские резервы. Однако одномоментно продать все вложения Пекин не может, так как это обрушило бы глобальный фондовый рынок и привело к ещё одному мировому экономическому кризису. Поэтому КНР выводит деньги из активов США постепенно», — объяснил в разговоре с RT член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

Наглядный пример

Дополнительным поводом для распродажи американских госбумаг Китаем стали жёсткие антироссийские санкции Запада, уверены эксперты. Напомним, с конца февраля 2022 года США вместе с Европейским союзом и рядом других стран продолжают вводить против Москвы всё новые экономические ограничения.

Всего в отношении России введено уже больше 11,4 тыс. рестрикций (8,7 тыс. из них — с 22 февраля), о чём свидетельствуют материалы глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum.AI. Ограничения, в частности, затронули банковскую отрасль, энергетический сектор, авиацию, торговлю и золотовалютные резервы (ЗВР) страны.

Отметим, что Россия сумела частично подготовиться к такому развитию событий и менее чем за пять лет практически полностью вывела свои деньги из американского госдолга. Так, если ещё в конце 2017 года Москва держала в трежерис больше $102 млрд, то в марте 2022-го соответствующий показатель составлял лишь около $2 млрд.

Тем не менее даже в этих условиях западным странам удалось заморозить примерно половину российских ЗВР почти на $300 млрд, которые были размещены за пределами РФ. Такое развитие событий стало тревожным сигналом для Китая, считают специалисты.

«Пекин внимательно следит за ситуацией вокруг антироссийских санкций Вашингтона. Блокировка международных резервов России в активах США стала беспрецедентной — в столь больших масштабах подобных блокировок никогда раньше не было. Теперь в Китае опасаются возможных аналогичных действий по отношению к своим активам в Штатах», — пояснил Марк Гойхман.

По мнению специалиста, возможными поводами для подобной блокировки могут стать новые раунды торговой войны или усиление противостояния между Пекином и Вашингтоном в отношении проблемы Тайваня. Кроме того, в последнее время со стороны США всё чаще звучат угрозы в адрес Китая относительно поддержки Москвы.

Так, 18 июля глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что возможный обход антироссийских санкций или предоставление РФ вооружений со стороны КНР «очень дорого обойдутся» Пекину. Китай в ответ на это заявил о недопустимости подобных высказываний.

«По украинскому вопросу КНР неизменно занимает объективную и справедливую позицию. Мы решительно против того, чтобы кто бы то ни было заявлял о своих беспочвенных подозрениях в адрес китайской стороны и к тому же демонстративно угрожал Китаю. Наша страна всегда выступает против односторонних санкций, пренебрегающих нормами международного права», — приводит ТАСС слова официального представителя МИД Китая Чжао Лицзяня.

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь

© AP Photo / Liu Zheng

Сигнал для рынка

В текущих условиях Китай продолжит постепенно избавляться от американских активов, предполагает Александр Разуваев. Более того, по мнению эксперта, примеру азиатской республики уже начинают следовать другие страны.

«Скорее всего, в ближайшее время выводить деньги из госбумаг Штатов начнут саудиты и другие исламские страны. Действия Вашингтона по заморозке наших резервов подорвали доверие к фондовому рынку США и к доллару. Теперь все понимают, что американские бонды не самые надёжные инвестиции в мире, как раньше думали экономисты», — пояснил Разуваев.

Отметим, что ещё в декабре 2021 года объём вложений всех государств в госбумаги США составлял около $7,75 трлн — значение стало максимальным за всю историю наблюдений. Впрочем, с тех пор показатель сократился почти на $330 млрд — до $7,42 трлн.

По словам Александра Разуваева, при дальнейшем снижении глобального спроса на трежерис Вашингтону со временем перестанет хватать денег для финансирования бюджетного дефицита. В этом случае руководству страны придётся урезать военные расходы и траты на социальные программы. Для решения проблемы Штаты могут вновь запустить печатный станок, но это рискует обернуться ещё большим ростом инфляции и ударом по резервному статусу доллара, уверен Разуваев.

Тем временем у инвесторов появляется всё больше опасений относительно перспектив экономики США из-за последствий антироссийских санкций, отметил в комментарии RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

«Для США, которые за счёт продаж долговых бумаг десятилетиями накачивали свою экономику деньгами, и для доллара весь этот процесс означает дополнительный удар. Инвесторы теряют веру в первую экономику мира, которая будет ослаблена ещё и отсутствием возможности кредитовать себя за счёт притока средств от других государств», — заключил эксперт.