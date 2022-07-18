Глобальный подход: почему в Китае заявили о нежелании пассивно наблюдать за ситуацией на Украине
- AP
Пекин не намерен пассивно наблюдать за эскалацией ситуации вокруг Украины, заявил глава МИД Китая Ван И в телефонном разговоре с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.
«Наша страна не относится к государствам, вовлечённым в кризисную ситуацию на Украине, однако мы не намерены сидеть сложа руки и со стороны пассивно наблюдать за тем, что происходит. Украинский кризис нанёс серьёзный удар не только по Европе, его негативные последствия уже отразились на всём мире», — подчеркнул глава китайской дипломатии.
Ван И добавил, что Пекин не будет «подливать масла в огонь», а, напротив, собирается «упорно содействовать продвижению мирных переговоров».
«Кризис на Украине преподал нам суровый урок, и каждой из заинтересованных сторон следует серьёзно к этому отнестись», — приводит слова министра ТАСС.
В сложившейся ситуации необходимо создать эффективный и устойчивый механизм обеспечения безопасности в Европе, считает глава МИД КНР.
Независимая позиция
Напомним, официальный Пекин неоднократно заявлял о намерении сохранять независимую позицию по украинской проблематике. Это в очередной раз подтвердил председатель КНР Си Цзиньпин во время телефонных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, которые прошли 15 июня.
Си Цзиньпин также подчеркнул, что при формировании своей позиции по вопросу Украины китайская сторона принимает во внимание факты и исторические реалии.
В свою очередь, в Кремле отметили, что китайский лидер указал на правомерность действий РФ после того, как Владимир Путин «изложил принципиальные оценки в отношении ситуации на Украине и решаемых в ходе специальной военной операции задач».
«Председатель КНР отметил правомерность предпринимаемых Россией действий по защите коренных национальных интересов перед лицом созданных внешними силами вызовов её безопасности», — подчёркивалось в комментарии.
В Кремле также отметили, что «Россия и Китай, как и ранее, выступают с единых или весьма близких позиций, последовательно отстаивают основополагающие принципы международного права, добиваются построения подлинно многополярной и справедливой системы международных отношений».
Ранее США и другие страны группы G7 несколько раз выступали с призывом к Китаю осудить РФ и отказаться от поддержки Москвы, которую Пекин якобы ей оказывает. Так, на недавнем саммите в Германии государства «семёрки» в очередной раз раскритиковали азиатскую державу, при этом призвав её оказать влияние на РФ, чтобы та остановила спецоперацию на Украине.
В МИД Китая критику отвергли, заявив, что страны G7 не имеют полномочий выступать от лица всего мирового сообщества.
«На страны «Большой семёрки» приходится только 10% мирового населения. У них нет права представлять весь мир или считать, что их ценности и стандарты применимы ко всему миру», — отметил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
При этом в Москве заявили, что таким образом государства группы расписываются в собственном бессилии. С такой оценкой выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Они выносят какую-то декларацию, в которой вообще написаны такие вещи, которые, ещё бы неделю назад я бы поспорила, что могут выдать лидеры «семёрки», — обращение к Китаю с просьбой повлиять на Россию. Этим, мне кажется, что западные либеральные лидеры взяли и расписались в собственном бессилии», — отметила дипломат.
Позднее Захарова в своём Telegram-канале назвала призыв стран G7 к Китаю «капитуляцией либерализма».
«Совпадает с позицией России»
При этом в Китае ранее заявляли, что США и страны Запада хотят «эксплуатировать российско-украинский конфликт, с тем, чтобы вбить клин между Пекином и Москвой». В частности, такую точку зрения представили в издании Global Times — англоязычной газете Коммунистической партии Китая.
«Подталкивая Китай осудить Россию и предлагая ему отвечать за фатальную стратегическую ошибку, допущенную США и НАТО при построении так называемой европейской безопасности, Вашингтон и не намерен скрывать своего желания посеять рознь между Китаем и Россией», — пишет издание.
- Глава МИД РФ Сергей Лавров и глава МИД КНР Ван И
- AP
Как особо подчеркнул в своей статье для газеты «Известия» от 18 июля глава МИД РФ Сергей Лавров, Москва и Пекин выступают за применение принципа неделимости безопасности в глобальном масштабе. Глава российской дипломатии отметил, что США и НАТО теперь требуют подчинения не только от Европы, но и от всего Азиатско-Тихоокеанского региона.
«Пекин противопоставил им упомянутый принцип неделимости безопасности, высказавшись за его применение уже в глобальном масштабе, чтобы никто в мире не претендовал на свою исключительность. Такой подход полностью совпадает с позицией России. Будем его последовательно отстаивать вместе с союзниками, стратегическими партнёрами и многими другими единомышленниками», — подчеркнул министр.
Как считают политологи, Китай действительно заинтересован в том, чтобы ситуация вокруг Украины разрешилась как можно скорее, однако он не способен устранить причины, которые привели к возникновению этой ситуации.
«В целом Россия не предполагает глубже вовлекать КНР в эту ситуацию, несмотря на дружеские отношения между странами. Однако сейчас у РФ, Китая и других акторов нет возможности оперативно свернуть этот конфликт. Поскольку западный подход к ситуации заключается в том, что «Россию нужно утомить до такой степени, что она сама откажется от претензий на победу». В свою очередь, обратный нарратив рассчитан на усталость Запада и поражение Украины на поле боя. Поэтому роль Китая сводится к тому, чтобы способствовать каким-либо договорённостям между Россией и Украиной. Но учитывая тот факт, что Киев полностью находится под внешним контролем, это обращение не к ней. Китай призывает к миру, но понимает, что он очень мало что может в этой ситуации сделать», — пояснил в беседе с RT политолог, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
Ведущий эксперт Центра координации исследований РИСИ Сергей Ермаков со своей стороны отмечает, что, заявляя о позиции по украинскому вопросу, Китай во многом реагирует на риторику Запада, который отказывается брать на себя какую-либо ответственность за происходящее.
«В заявлениях китайских политиков и экспертов звучит мысль, что Запад сам во многом ответственен за кризис в Европе и его односторонняя политика перекладывания ответственности на Россию не способствует урегулированию конфликта. Позиция европейских лидеров, заключающаяся в том, что ситуация на Украине должна быть решена на поле боя, и значительное фактическое участие западных стран в конфликте путём увеличения поставок летальных вооружений, в том числе тяжёлых, включая и дальнобойную крупнокалиберную артиллерию, и ракетные установки — по мнению Пекина, ведёт только к эскалации напряжённости», — рассказал политолог в интервью RT.
Китай заинтересован в том, чтобы нынешняя ситуация как можно скорее исчерпала себя и была закончена, добавил Сергей Ермаков.
«В Китае при этом понимают, что без поддержки США и стран НАТО Киев пошёл бы на переговоры. Для Пекина очевидно, что киевский режим сейчас фактически находится в заложниках у альянса. Китайская сторона делает достаточно недвусмысленные заявления на этот счёт. Кризис в Европе, безусловно, носит глобальный характер, и КНР на это тоже чётко указывает», — заключил эксперт.
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