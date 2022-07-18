Глобальный подход: почему в Китае заявили о нежелании пассивно наблюдать за ситуацией на Украине

Китай не намерен пассивно наблюдать за эскалацией ситуации вокруг Украины, заявил глава МИД КНР Ван И. По его словам, украинский кризис нанёс удар не только по Европе, но и по всему миру. Дипломат добавил, что Пекин будет «упорно содействовать продвижению мирных переговоров». Ранее в Китае неоднократно отвергали критику Запада за отказ осудить спецоперацию РФ и заявляли о своей независимой позиции по этому вопросу. Эксперты отмечают, что текущая риторика Пекина по украинской проблематике — это не что иное, как реакция на действия Запада, который не хочет брать на себя ответственность за происходящее.

Пекин не намерен пассивно наблюдать за эскалацией ситуации вокруг Украины, заявил глава МИД Китая Ван И в телефонном разговоре с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

«Наша страна не относится к государствам, вовлечённым в кризисную ситуацию на Украине, однако мы не намерены сидеть сложа руки и со стороны пассивно наблюдать за тем, что происходит. Украинский кризис нанёс серьёзный удар не только по Европе, его негативные последствия уже отразились на всём мире», — подчеркнул глава китайской дипломатии.

Ван И добавил, что Пекин не будет «подливать масла в огонь», а, напротив, собирается «упорно содействовать продвижению мирных переговоров».

«Кризис на Украине преподал нам суровый урок, и каждой из заинтересованных сторон следует серьёзно к этому отнестись», — приводит слова министра ТАСС.

В сложившейся ситуации необходимо создать эффективный и устойчивый механизм обеспечения безопасности в Европе, считает глава МИД КНР.

Независимая позиция



Напомним, официальный Пекин неоднократно заявлял о намерении сохранять независимую позицию по украинской проблематике. Это в очередной раз подтвердил председатель КНР Си Цзиньпин во время телефонных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, которые прошли 15 июня.

Си Цзиньпин также подчеркнул, что при формировании своей позиции по вопросу Украины китайская сторона принимает во внимание факты и исторические реалии.

В свою очередь, в Кремле отметили, что китайский лидер указал на правомерность действий РФ после того, как Владимир Путин «изложил принципиальные оценки в отношении ситуации на Украине и решаемых в ходе специальной военной операции задач».

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«Председатель КНР отметил правомерность предпринимаемых Россией действий по защите коренных национальных интересов перед лицом созданных внешними силами вызовов её безопасности», — подчёркивалось в комментарии.

В Кремле также отметили, что «Россия и Китай, как и ранее, выступают с единых или весьма близких позиций, последовательно отстаивают основополагающие принципы международного права, добиваются построения подлинно многополярной и справедливой системы международных отношений».

Ранее США и другие страны группы G7 несколько раз выступали с призывом к Китаю осудить РФ и отказаться от поддержки Москвы, которую Пекин якобы ей оказывает. Так, на недавнем саммите в Германии государства «семёрки» в очередной раз раскритиковали азиатскую державу, при этом призвав её оказать влияние на РФ, чтобы та остановила спецоперацию на Украине.

В МИД Китая критику отвергли, заявив, что страны G7 не имеют полномочий выступать от лица всего мирового сообщества.

«На страны «Большой семёрки» приходится только 10% мирового населения. У них нет права представлять весь мир или считать, что их ценности и стандарты применимы ко всему миру», — отметил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

При этом в Москве заявили, что таким образом государства группы расписываются в собственном бессилии. С такой оценкой выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Они выносят какую-то декларацию, в которой вообще написаны такие вещи, которые, ещё бы неделю назад я бы поспорила, что могут выдать лидеры «семёрки», — обращение к Китаю с просьбой повлиять на Россию. Этим, мне кажется, что западные либеральные лидеры взяли и расписались в собственном бессилии», — отметила дипломат.

Позднее Захарова в своём Telegram-канале назвала призыв стран G7 к Китаю «капитуляцией либерализма».

«Совпадает с позицией России»

При этом в Китае ранее заявляли, что США и страны Запада хотят «эксплуатировать российско-украинский конфликт, с тем, чтобы вбить клин между Пекином и Москвой». В частности, такую точку зрения представили в издании Global Times — англоязычной газете Коммунистической партии Китая.

«Подталкивая Китай осудить Россию и предлагая ему отвечать за фатальную стратегическую ошибку, допущенную США и НАТО при построении так называемой европейской безопасности, Вашингтон и не намерен скрывать своего желания посеять рознь между Китаем и Россией», — пишет издание.

Глава МИД РФ Сергей Лавров и глава МИД КНР Ван И

AP

Как особо подчеркнул в своей статье для газеты «Известия» от 18 июля глава МИД РФ Сергей Лавров, Москва и Пекин выступают за применение принципа неделимости безопасности в глобальном масштабе. Глава российской дипломатии отметил, что США и НАТО теперь требуют подчинения не только от Европы, но и от всего Азиатско-Тихоокеанского региона.

«Пекин противопоставил им упомянутый принцип неделимости безопасности, высказавшись за его применение уже в глобальном масштабе, чтобы никто в мире не претендовал на свою исключительность. Такой подход полностью совпадает с позицией России. Будем его последовательно отстаивать вместе с союзниками, стратегическими партнёрами и многими другими единомышленниками», — подчеркнул министр.

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Как считают политологи, Китай действительно заинтересован в том, чтобы ситуация вокруг Украины разрешилась как можно скорее, однако он не способен устранить причины, которые привели к возникновению этой ситуации.

«В целом Россия не предполагает глубже вовлекать КНР в эту ситуацию, несмотря на дружеские отношения между странами. Однако сейчас у РФ, Китая и других акторов нет возможности оперативно свернуть этот конфликт. Поскольку западный подход к ситуации заключается в том, что «Россию нужно утомить до такой степени, что она сама откажется от претензий на победу». В свою очередь, обратный нарратив рассчитан на усталость Запада и поражение Украины на поле боя. Поэтому роль Китая сводится к тому, чтобы способствовать каким-либо договорённостям между Россией и Украиной. Но учитывая тот факт, что Киев полностью находится под внешним контролем, это обращение не к ней. Китай призывает к миру, но понимает, что он очень мало что может в этой ситуации сделать», — пояснил в беседе с RT политолог, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Ведущий эксперт Центра координации исследований РИСИ Сергей Ермаков со своей стороны отмечает, что, заявляя о позиции по украинскому вопросу, Китай во многом реагирует на риторику Запада, который отказывается брать на себя какую-либо ответственность за происходящее.

«В заявлениях китайских политиков и экспертов звучит мысль, что Запад сам во многом ответственен за кризис в Европе и его односторонняя политика перекладывания ответственности на Россию не способствует урегулированию конфликта. Позиция европейских лидеров, заключающаяся в том, что ситуация на Украине должна быть решена на поле боя, и значительное фактическое участие западных стран в конфликте путём увеличения поставок летальных вооружений, в том числе тяжёлых, включая и дальнобойную крупнокалиберную артиллерию, и ракетные установки — по мнению Пекина, ведёт только к эскалации напряжённости», — рассказал политолог в интервью RT.

Китай заинтересован в том, чтобы нынешняя ситуация как можно скорее исчерпала себя и была закончена, добавил Сергей Ермаков.

«В Китае при этом понимают, что без поддержки США и стран НАТО Киев пошёл бы на переговоры. Для Пекина очевидно, что киевский режим сейчас фактически находится в заложниках у альянса. Китайская сторона делает достаточно недвусмысленные заявления на этот счёт. Кризис в Европе, безусловно, носит глобальный характер, и КНР на это тоже чётко указывает», — заключил эксперт.