Страны G7 попросили Китай оказать давление на Россию

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Страны G7 попросили Китай «оказать давление на Россию», чтобы она прекратила проведение операции по защите Донбасса и вывела свои войска, говорится в коммюнике саммита «семёрки», который проходил в баварском замке Эльмау на юге Германии.
Страны G7 попросили Китай оказать давление на Россию
  • AP

«Мы призываем Китай оказать давление на Россию, чтобы она... прекратила военную агрессию и немедленно и безоговорочно вывела свои войска с Украины», — цитирует документ ТАСС.

Ранее китайский лидер Си Цзиньпин в разговоре с российским президентом Владимиром Путиным отметил правомерность действий России по защите национальных интересов перед вызовами извне.

Министр обороны Китая Вэй Фэнхэ также заявил, что санкционное давление на Россию не поможет в решении конфликта с Украиной.

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