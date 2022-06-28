Страны G7 попросили Китай оказать давление на Россию
- AP
«Мы призываем Китай оказать давление на Россию, чтобы она... прекратила военную агрессию и немедленно и безоговорочно вывела свои войска с Украины», — цитирует документ ТАСС.
Ранее китайский лидер Си Цзиньпин в разговоре с российским президентом Владимиром Путиным отметил правомерность действий России по защите национальных интересов перед вызовами извне.
Министр обороны Китая Вэй Фэнхэ также заявил, что санкционное давление на Россию не поможет в решении конфликта с Украиной.