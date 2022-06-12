МО КНР: санкции не помогут в решении конфликта России и Украины

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Министр обороны Китая Вэй Фэнхэ заявил во время выступления на конференции «Диалог Шангри-Ла», что санкционное давление на Россию не поможет в решении конфликта с Украиной.

«Конфликт или война — это последнее, что хотел бы видеть Китай, в то же время мы не верим, что максимальное давление или санкции могут решить проблему. Они могут даже усилить напряжённость и ещё больше усложнить ситуацию», — цитирует слова министра обороны КНР РИА Новости.

Фэнхэ уточнил, что Китай не предоставляет и никогда не предоставлял какую-либо материальную помощь России, и речь во взаимоотношениях стран идёт о партнёрстве, а не о союзе.

Ранее в рамках конференции Фэнхэ заявил, что страна поддерживает диалог между Россией и Украиной по разрешению конфликта. Кроме того, КНР надеется на скорейшее прекращение огня на Украине.

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