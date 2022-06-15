Си Цзиньпин отметил правомерность действий России по защите её национальных интересов

Президент России Владимир Путин в беседе с главой КНР Си Цзиньпином изложил принципиальные оценки ситуации на Украине и задач специальной военной операции. Китайский лидер при этом отметил правомерность действий России по защите национальных интересов перед вызовами извне.

«Владимир Путин изложил принципиальные оценки в отношении ситуации на Украине и решаемых в ходе специальной военной операции задач. Председатель КНР отметил правомерность предпринимаемых Россией действий по защите коренных национальных интересов перед лицом созданных внешними силами вызовов её безопасности», — говорится в сообщении Кремля.

15 июня Владимир Путин и Си Цзиньпин провели телефонный разговор.

В разговоре китайский лидер заявил российскому коллеге, что отношения Пекина и Москвы, несмотря на глобальные перемены в мире, сохраняют хорошую динамику развития.