Си Цзиньпин отметил правомерность действий России по защите её национальных интересов
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«Владимир Путин изложил принципиальные оценки в отношении ситуации на Украине и решаемых в ходе специальной военной операции задач. Председатель КНР отметил правомерность предпринимаемых Россией действий по защите коренных национальных интересов перед лицом созданных внешними силами вызовов её безопасности», — говорится в сообщении Кремля.
15 июня Владимир Путин и Си Цзиньпин провели телефонный разговор.
В разговоре китайский лидер заявил российскому коллеге, что отношения Пекина и Москвы, несмотря на глобальные перемены в мире, сохраняют хорошую динамику развития.