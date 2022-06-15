Путин и Си Цзиньпин провели телефонный разговор

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Президент России Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин провели телефонный разговор, сообщило телевидение КНР.
Путин и Си Цзиньпин провели телефонный разговор
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Как пишет РИА Новости, в разговоре китайский лидер заявил российскому коллеге, что отношения Пекина и Москвы, несмотря на глобальные перемены в мире, сохраняют хорошую динамику развития.

По его словам, Китай и Россия готовы продолжать поддерживать друг друга в вопросах суверенитета и безопасности. 

В конце марта министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД КНР Ван И заявил, что российская сторона заинтересована в устойчивом и последовательном развитии отношений с Китаем.

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