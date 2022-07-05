Американское восприятие: как США пытаются убедить Китай изменить свою позицию по ситуации на Украине

Посол США в КНР Николас Бёрнс потребовал от Пекина прекратить возлагать вину за конфликт на Украине на Североатлантический альянс, так как эта позиция якобы является «российской пропагандой». В свою очередь, посол РФ в Китае Андрей Денисов поблагодарил КНР за взвешенный и сбалансированный подход к украинскому вопросу. Ранее председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с Владимиром Путиным заявил, что Пекин занимает независимую позицию по ситуации вокруг Украины. Эксперты отмечают, что США пытаются вынудить Китай согласиться с исключительно американским восприятием происходящего в мире.

Посол США в Китае Николас Бёрнс потребовал от официального Пекина прекратить возлагать вину за ситуацию вокруг Украины на НАТО, так как эта точка зрения якобы является пророссийской. С таким утверждением Бёрнс выступил на форуме в Университете Цинхуа.

«Мне хотелось бы надеяться, что официальные представители Министерства иностранных дел Китая прекратят осуждать НАТО в развязывании этой войны. Это российская пропаганда. Я надеюсь, что официальные представители МИД (КНР. — RT) также прекратят распространять ложь об американских лабораториях по производству биологического оружия, которых на Украине не существует. Вся эта (ложь. — RT) исходит из России. К сожалению, Китай её подхватил», — приводит слова дипломата агентство Bloomberg.

На форуме присутствовал и посол России в КНР Андрей Денисов, отмечает Bloomberg. Он выступал до американского дипломата и поблагодарил Пекин за взвешенный и сбалансированный подход к украинской проблематике. Денисов также выразил надежду, что «Китай может подать сигнал нашим украинским соседям о необходимости иметь более реалистичный подход к оценке ситуации».

Понимание ситуации

Напомним, что председатель КНР Си Цзиньпин ранее заявил, что Пекин занимает независимую позицию по украинскому вопросу и принимает во внимание факты и исторические реалии. Об этом он сказал в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, который состоялся в середине июня.

В Кремле, в свою очередь, заявили, что председатель КНР отметил правомерность действий Москвы после того, как Владимир Путин «изложил принципиальные оценки в отношении ситуации на Украине и решаемых в ходе специальной военной операции задач».

Посол США в Китае Николас Бёрнс

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«Председатель КНР отметил правомерность предпринимаемых Россией действий по защите коренных национальных интересов перед лицом созданных внешними силами вызовов её безопасности», — говорится в сообщении Кремля.

Также в Москве подчеркнули, что «Россия и Китай, как и ранее, выступают с единых или весьма близких позиций, последовательно отстаивают основополагающие принципы международного права, добиваются построения подлинно многополярной и справедливой системы международных отношений».

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США и другие страны Запада уже не раз пытались добиться от Пекина смены позиции по ситуации вокруг Украины и осуждения российской спецоперации.

Так, на недавнем саммите стран группы G7 в Германии его участники призвали Пекин использовать своё влияние на Москву, чтобы она остановила продолжающуюся спецоперацию.

Кроме того, в своём коммюнике по итогам саммита страны «Большой семёрки» также критиковали Китай за «нарушения прав человека», «рыночные интервенции» и действия в Южно-Китайском море.

В ответ в МИД Китая отвергли критику группы и заявили, что страны G7 не имеют полномочий выступать от лица всего мирового сообщества.

«На страны «Большой семёрки» приходится только 10% мирового населения. У них нет права представлять весь мир или считать, что их ценности и стандарты применимы ко всему миру», — отметил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Стоит отметить, что это уже не первый раз, когда страны G7 делали заявления по вопросу Украины, адресованные Пекину. Ранее, на майском саммите, страны группы заявили, что Китаю не следует помогать Москве и обходить санкции, введённые против РФ после начала спецоперации.

В МИД Китая тогда в очередной раз напомнили о независимой позиции страны и назвали подобные призывы неуместными. Чжао Лицзянь подчеркнул, что санкции урегулировать конфликт не способны, а Пекин ожидает от «семёрки» других политических решений ситуации вокруг Украины.

Неприемлемые позиции

Ранее в МИД РФ предупредили, что страны Запада пытаются найти «зазоры» в отношениях России и Китая, чтобы пошатнуть стратегическое партнёрство между двумя странами. Об этом сообщил директор первого департамента Азии российского внешнеполитического ведомства Георгий Зиновьев.

«Фиксируем нацеленность западников на поиск зазоров, способных, по их мнению, пошатнуть стратегическое партнёрство Москвы и Пекина. Естественно, видим эти попытки и хорошо их понимаем. Совместно с китайскими друзьями нейтрализуем соответствующие усилия», — рассказал дипломат на заседании депутатской группы по связям с парламентом КНР в Госдуме.

Председатель КНР Си Цзиньпин

AP

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Схожую точку зрения высказывали и в КНР. Так, англоязычная газета КПК Global Times в марте заявила, что Вашингтон стремится использовать ситуацию вокруг Украины, чтобы вбить клин между Пекином и Москвой. При этом издание отмечало, что призывы со стороны США и других стран Запада повлиять на РФ бессмысленны, так как Россия — независимая крупная держава.

По словам заведующего сектором экономики и политики Китая Института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН Сергея Луконина, США не удастся уговорами или угрозами заставить Китай изменить свою позицию по украинскому вопросу.

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«Китай не может принять точку зрения США. Заявления американского посла нужно рассматривать на фоне усиливающегося китайско-американского соперничества, и для Китая точка зрения Вашингтона неприемлема», — подчеркнул эксперт.

Пекин не хочет, чтобы его втягивали в нынешнюю ситуацию на чьей-либо стороне, добавил Сергей Луконин.

«Естественно, для Пекина неприемлемо, что Соединённые Штаты Америки, во-первых, обвиняют Китай в том, что у него «пророссийская» позиция, а во-вторых, что Вашингтон в принципе обращается к Пекину с какими-либо претензиями по вопросу этого конфликта. У КНР чёткая позиция, которая заключается в том, что конфликт был спровоцирован действиями США и НАТО», — отметил политолог.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с RT отметил, что Вашингтон требует от всех стран мира понимания ситуации, идентичного американскому.

«Если его нет, они начинают его требовать. В том случае, когда страна, к которой это имеет отношение, достаточно слаба — они угрожают, но с Китаем так сделать не получится. Поэтому слова Бёрнса пустые, но США будут постоянно напоминать о своей позиции», — рассказал эксперт.

Так же США пытались действовать и в отношении Индии и Индонезии, однако эти страны стали слишком сильны, чтобы можно было заставить их изменить позицию по таким важным вопросам, добавил Владимир Брутер.

«На самом деле они не добились никаких результатов по ограничению импорта российских энергоносителей и изменения официальной позиции в этих странах. Только что президент Индонезии посетил Москву и провёл достаточно содержательные переговоры с президентом России», — отметил политолог.

При этом Владимир Брутер считает, что Китай занимает не совсем нейтральную позицию по украинскому вопросу, несмотря на заявления западных СМИ и экспертов.

«Китай занимает в целом позицию, более близкую к России. Просто он это не афиширует и хочет посмотреть на развитие ситуации. Более чёткая позиция Китая будет формироваться тогда, когда будет ясно, к чему идёт военная операция на Украине, как она будет завершаться и какими будут её политические последствия», — рассказал собеседник RT.

Если бы Китай занимал абсолютно нейтральную позицию, то не последовало бы значительного роста товарооборота с Россией, который продолжился и после начала спецоперации, подчеркнул Владимир Брутер.

«Однако некоторое отдаление, на котором Пекин находится в вопросе Украины, не вводит в заблуждение США, поэтому американский посол Бёрнс и делает подобные заявления. Вашингтон пока что в принципе всё устраивает, так как КНР не оказывает военную помощь России. Но позиция Пекина будет меняться в зависимости от того, какие результаты развития нынешней ситуации мы увидим», — заключил Владимир Брутер.