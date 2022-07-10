Новая парадигма: как США продолжают политику сдерживания Китая на фоне военно-политической ситуации в мире

США должны прекратить распространение клеветы в отношении Китая и очернение его политики, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с главой Госдепа Энтони Блинкеном. Госсекретарь же раскритиковал азиатскую державу за то, что она поддерживает Россию в ситуации вокруг Украины. При этом, несмотря на взаимное ужесточение риторики, и в Вашингтоне, и в Пекине понимают, что любое столкновение может нанести непоправимый урон, отмечают аналитики. В то же время эксперты не ожидают, что США оставят попытки сдержать КНР, особенно на фоне напряжённой геополитической обстановки, когда пошатнулись позиции Вашингтона и его союзников на мировой арене.

Власти США должны прекратить практику очернения политики Китая, заявил глава МИД КНР Ван И на встрече с американским госсекретарём Энтони Блинкеном. Переговоры прошли на индонезийском острове Бали.

«Американская сторона должна прекратить распространять клевету о политической системе нашей страны, перестать очернять внутреннюю и внешнюю политику Китая. США должны немедленно снять повышенные пошлины на китайскую продукцию и отменить односторонние санкции в отношении компаний КНР», — цитирует ТАСС главу китайской дипломатии.

Ван И добавил, что в Пекине не намерены терпеть вмешательство американской стороны во внутреннюю политику страны, а также предостерёг Вашингтон от попыток развязать новую холодную войну.

«Не надо прикрываться правами человека и лозунгами демократии с целью ущемления интересов КНР», — отметил глава МИД.

Дипломат подчеркнул: «По мнению многих, США оказываются подвержены всё более серьёзным приступам синофобии».

В свою очередь, Блинкен обвинил Китай в том, что его позиция по ситуации на Украине не является нейтральной, так как Пекин поддерживает Москву в ООН и «распространяет российскую пропаганду».

«Я вновь поделился с государственным советником нашей обеспокоенностью по поводу поддержки, которую КНР оказывает России», — отметил Блинкен на пресс-конференции по итогам переговоров.

Усиление критики

В Вашингтоне не впервые подвергают сомнению позицию Китая по украинскому вопросу и обвиняют Пекин в поддержке России. Так, ранее посол США в КНР Николас Бёрнс в ходе выступления в Университете Цинхуа потребовал от китайских властей прекратить возлагать вину за сложившуюся ситуацию на НАТО.

Сергей Лавров и Ван И на саммите глав МИД G20

© Russian Foreign Ministry Press Service via AP

Впрочем, в Пекине это требование отвергли — заявление на этот счёт сделал официальный представитель внешнеполитического ведомства Чжао Лицзянь.

«Ложную информацию распространяют соответствующие официальные лица из США, а не китайская сторона», — парировал дипломат, подчеркнув, что в отношении украинского вопроса КНР всегда «выносила независимые суждения» и «стояла на стороне мира и справедливости».

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США и другие страны G7 уже критиковали Китай за его нежелание присоединяться к осуждению действий России и международным санкциям против неё. При этом шквал критики со стороны Вашингтона стал нарастать после телефонного разговора Владимира Путина и Си Цзиньпина, который состоялся в середине июня — американская сторона начала обвинять КНР в прямой поддержке РФ.

Комментируя беседу двух лидеров, в Москве подчеркнули, что после того, как Владимир Путин «изложил принципиальные оценки в отношении ситуации на Украине и решаемых в ходе специальной военной операции задач», Си Цзиньпин указал на правомерность действий Москвы.

«Председатель КНР отметил правомерность предпринимаемых Россией действий по защите коренных национальных интересов перед лицом созданных внешними силами вызовов её безопасности», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Там также отметили, что Россия и Китай «выступают с единых или весьма близких позиций, последовательно отстаивают основополагающие принципы международного права, добиваются построения подлинно многополярной и справедливой системы международных отношений».

Конкурентная модель

В то же время усиливается соперничество КНР и США по линии НАТО. Напомним, что Североатлантический альянс на прошедшем в конце июня саммите в Мадриде принял новую стратегическую концепцию, где говорится, что действия Китая представляют собой вызов для интересов и безопасности стран альянса.

В МИД Китая осудили такой шаг, и заявили, что новая стратегическая концепция НАТО «очерняет внешнюю политику КНР, делает безответственные замечания о нормальном военном развитии Китая и политике национальной обороны», а также поощряет идеологическую предвзятость, конфронтацию и менталитет холодной войны.

«Китай серьёзно обеспокоен этим и решительно выступает против этого», — сказал Чжао Лицзянь.

На растущее в последнее время напряжение между Китаем и Западом отреагировало экспертное сообщество США. Так, журналист Associated Press Мэтт Ли в своём комментарии по итогам министерского саммита G20 отметил, что мир разделился на блоки.

«Однако в условиях углубляющегося раскола между Востоком и Западом, инициаторами которого, с одной стороны, выступают Китай и Россия, а с другой — США и Европа, возможность достижения консенсуса так и осталась эфемерной. (На полях этого саммита G20. — RT) не было сделано ни группового фото, ни итогового коммюнике, в отличие от саммитов предыдущих лет», — отмечает журналист.

По словам заведующего сектором экономики и политики Китая Института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН Сергея Луконина, США пытаются максимально воспользоваться нынешней ситуацией, чтобы продолжить свою стратегию по сдерживанию КНР.

«США прикладывают максимум усилий к тому, чтобы затормозить Китай в развитии. Для этого используются разнообразные методы, начиная от экономических — это ограничение торговли, инвестиций, продажи в КНР товаров, которые содержат новые технологии или некую американскую интеллектуальную собственность, а с другой стороны используются политические методы — создаются антикитайские союзы в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — пояснил политолог.

Кроме того, в рамках борьбы на политическом уровне Китай обвиняют в авторитаризме и нарушениях прав человека, напомнил Луконин. Однако при этом Вашингтон пока ещё опасается сжигать все мосты и потому заявляет о необходимости контактов с китайской стороной, отметил эксперт.

«Рано или поздно это может привести к некому политическому кризису, но обе стороны понимают, что любое столкновение нанесёт непоправимый урон. Поэтому сохраняются каналы общения. Китай демонстрирует готовность к достижению договорённостей, которые не затрагивают его коренные интересы», — говорит аналитик.

Напряжение между США и их союзниками с одной стороны и Китаем с другой растёт уже достаточно давно из-за экономических успехов КНР и убеждённости китайской стороны в том, что она сможет заместить США в качестве ведущей мировой державы лишь благодаря этой составляющей, отметил в комментарии RT эксперт Центра исследования проблем мирового социализма в Академии общественных наук Китая Евгений Грачиков.

«Это и есть «китайская угроза» для мира с позиции Запада, который называет КНР ревизионистской державой, обозначая этим, что она хочет изменить существующий мировой порядок. Китай, конечно, не собирался ревизовать этот порядок, в Пекине думали, что действительно мирным путём можно получить «пакет голосующих акций» в международных организациях и структурах, но ни США, ни страны Запада не собирались и не собираются отдавать их Китаю», — рассказал эксперт.

Сергей Лавров на саммите глав МИД G20

© Stefani Reynolds/Pool Photo via AP

Он напомнил, что Пекин принимает активное участие в развитии альтернативных международных институтов, таких как Шанхайская организация сотрудничества и БРИКС. США же не могут смириться с существованием китайской модели развития по идеологическим причинам, считает Грачиков.

«Поэтому претензии уже предъявляются к руководству Компартии Китая и лично к Си Цзиньпину. В этом смысле эти противоречия непреодолимы, как были непреодолимы противоречия между Советским Союзом и США именно в сфере идеологии», — констатировал аналитик.

По его словам, сейчас идёт процесс не раскола, а разъединения мирового сообщества на различные политико-экономические блоки, который значительно ускорился с началом специальной военной операции РФ на Украине.

«Этот процесс шёл медленно, по нарастающей, и только в текущем году, когда России не оставили выбора, была начата специальная военная операция. В Китае её рассматривают как революцию, как бунт против гегемонии США и коллективного Запада, устанавливающего какие-то непонятные правила, которые они сами выдумывают и пытаются навязать всему остальному миру», — пояснил аналитик.

В то время как Запад пытается изолировать Россию, в Москве и Пекине считают, что Брюссель и Вашингтон сами изолируют себя от остального мира, вводя санкции, рассуждает Грачиков. Причём, с его точки зрения, действия США и Европы лишь ускорили объединение других государств, о чём, в частности, говорит недавняя инициатива по расширению состава БРИКС.