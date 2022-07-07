Путин: спецоперация на Украине положила начало слому «миропорядка по-американски»
- РИА Новости
Как констатировал российский лидер, страны Запада должны были бы понять, что «уже проиграли» с самого начала специальной военной операции.
«Потому что её начало означает и начало кардинального слома миропорядка по-американски. Это начало перехода от либерально-глобалистского американского эгоцентризма к действительно многополярному миру. Миру, основанному не на придуманных кем-то для себя эгоистических правилах, за которыми нет ничего, кроме как стремления к гегемонии, не на лицемерных двойных стандартах, а на международном праве, на подлинном суверенитете народов и цивилизаций. На их воле жить своей исторической судьбой, своими ценностями и традициями, выстраивать сотрудничество на основе демократии, справедливости и равноправия», — сказал глава государства.
Этот процесс остановить уже невозможно, подчеркнул Путин.
24 июня президент, выступая на заседании в формате БРИКС+, заявил, что некоторые страны в интересах своего доминирования в мире стремятся подменить глобальную архитектуру, опирающуюся на роль ООН, неким «порядком, основанным на правилах».
Кто эти правила придумал — непонятно, отметил он.