Путин: некоторые страны пытаются подменить глобальную архитектуру на «придуманные правила»
- kremlin.ru
«Попытки сдержать развитие государств, не готовых жить по таким придуманным кем-то правилам, безрассудное применение нелегитимных санкционных инструментов, помноженное на последствия пандемии коронавируса, — всё это лишь обострило кризисные явления мировой экономики», — сказал глава российского государства.
Он напомнил, что глобальная торговля «погрязла в спорах», при разрешении которых всё меньше учитываются нормы и принципы ВТО.
«Мы же знаем, как развивалась ситуация в рамках этой организации последние годы», — подчеркнул Путин.
- Путин: некоторые страны пытаются подменить глобальную архитектуру на «придуманные правила»
RT вёл трансляцию заседания.
В ноябре 2021 года глава МИД России Сергей Лавров отметил, что всё больше государств мира начинают понимать, что нужно создавать «страховочную сетку» от капризов, ненадёжности и недоговороспособности стран Запада.
По его словам, ситуация в мире не становится проще, потому что США и их союзники продолжают агрессивно навязывать остальным участникам межгосударственного общения так называемый миропорядок, основанный на правилах.