Некоторые страны в интересах своего доминирования в мире стремятся подменить глобальную архитектуру, опирающуюся на роль ООН, неким «порядком, основанным на правилах», кто эти правила придумал — непонятно, заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании в формате БРИКС+.

«Попытки сдержать развитие государств, не готовых жить по таким придуманным кем-то правилам, безрассудное применение нелегитимных санкционных инструментов, помноженное на последствия пандемии коронавируса, — всё это лишь обострило кризисные явления мировой экономики», — сказал глава российского государства.

Он напомнил, что глобальная торговля «погрязла в спорах», при разрешении которых всё меньше учитываются нормы и принципы ВТО.

«Мы же знаем, как развивалась ситуация в рамках этой организации последние годы», — подчеркнул Путин.

Путин: некоторые страны пытаются подменить глобальную архитектуру на «придуманные правила»

RT вёл трансляцию заседания.

В ноябре 2021 года глава МИД России Сергей Лавров отметил, что всё больше государств мира начинают понимать, что нужно создавать «страховочную сетку» от капризов, ненадёжности и недоговороспособности стран Запада.

По его словам, ситуация в мире не становится проще, потому что США и их союзники продолжают агрессивно навязывать остальным участникам межгосударственного общения так называемый миропорядок, основанный на правилах.