Захарова: Блинкен сочиняет небылицы об «изоляции Лаврова и России» на G20

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Госсекретарь США Энтони Блинкен «сочиняет небылицы», чтобы оправдать провал своих попыток склонить другие страны к изоляции России. Так представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Госдепа о том, что министр иностранных дел Сергей Лавров якобы оказался в изоляции и покинул встречу G20 «досрочно».
Захарова: Блинкен сочиняет небылицы об «изоляции Лаврова и России» на G20
  • РИА Новости

«Это Вы, господин Блинкен, загнали себя в самоизоляцию, манкировав ряд мероприятий форума, где большинство о Вас и не вспомнило. А теперь, чтобы оправдывать собственный провал, сочиняете небылицы», — написала Захарова в Telegram.

Российской стороне рассказывали, как Блинкен «лично просит всех подряд «изолировать» Россию», отметила дипломат.

«И все, кого вы просите, смеются вам в спину, зная, что нынешняя администрация обречена на бесславный конец», — заключила представитель МИД.

7 июля Сергей Лавров во время официального званого ужина глав МИД G20 в Индонезии провёл ряд двусторонних контактов «и не заметил отсутствия, как выясняется, бойкотирующих», сообщили в МИД России.

Министр обсудил с главой МИД Китая Ван И ситуацию на Украине и действия Запада в этом контексте.

На полях совещания глав МИД G20 в программе Лаврова значились встречи с главами МИД Аргентины, Бразилии, Индии и Индонезии.

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