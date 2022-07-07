Лавров в ходе ужина министров G20 на Бали провёл несколько двусторонних контактов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время официального званого ужина глав МИД G20 в Индонезии провёл ряд двусторонних контактов, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Лавров в ходе ужина провёл целый ряд двусторонних контактов и не заметил отсутствия, как выясняется, бойкотирующих», — сказала она.

Так Захарова прокомментировала информацию о том, что министры стран G7 якобы отказались присутствовать на ужине.

7 июля Сергей Лавров обсудил с главой МИД Китая Ван И ситуацию на Украине и действия Запада в этом контексте, встречу они провели на полях заседания G20 на острове Бали.

При этом, как сообщалось, британский министр иностранных дел Лиз Трасс прерывает визит на саммит и возвращается в Лондон. Трасс прилетела в Индонезию накануне вечером, теперь ей предстоит 18-часовое путешествие обратно.