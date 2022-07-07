Лавров в ходе ужина министров G20 на Бали провёл несколько двусторонних контактов
- РИА Новости
«Лавров в ходе ужина провёл целый ряд двусторонних контактов и не заметил отсутствия, как выясняется, бойкотирующих», — сказала она.
Так Захарова прокомментировала информацию о том, что министры стран G7 якобы отказались присутствовать на ужине.
7 июля Сергей Лавров обсудил с главой МИД Китая Ван И ситуацию на Украине и действия Запада в этом контексте, встречу они провели на полях заседания G20 на острове Бали.
При этом, как сообщалось, британский министр иностранных дел Лиз Трасс прерывает визит на саммит и возвращается в Лондон. Трасс прилетела в Индонезию накануне вечером, теперь ей предстоит 18-часовое путешествие обратно.