Лавров на полях G20 встретится с главами МИД Аргентины, Бразилии, Индии и Индонезии
«Сегодня запланированы встречи с министрами Индии, Индонезии, Бразилии и Аргентины», — передаёт слова представителя министерства РИА Новости.
7 июля Сергей Лавров обсудил с главой МИД Китая Ван И ситуацию на Украине и действия Запада в этом контексте, встречу они провели на полях заседания G20 на острове Бали.
Также официальный представитель ведомства Мария Захарова сообщила, что Лавров во время официального званого ужина глав МИД G20 в Индонезии провёл ряд двусторонних контактов.