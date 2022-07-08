Лавров на полях G20 встретится с главами МИД Аргентины, Бразилии, Индии и Индонезии

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях совещания глав МИД G20 планирует провести встречи с главами МИД Аргентины, Бразилии, Индии и Индонезии. Об этом сообщили журналистам в российском дипведомстве.

«Сегодня запланированы встречи с министрами Индии, Индонезии, Бразилии и Аргентины», — передаёт слова представителя министерства РИА Новости.

7 июля Сергей Лавров обсудил с главой МИД Китая Ван И ситуацию на Украине и действия Запада в этом контексте, встречу они провели на полях заседания G20 на острове Бали.

Также официальный представитель ведомства Мария Захарова сообщила, что Лавров во время официального званого ужина глав МИД G20 в Индонезии провёл ряд двусторонних контактов.

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