Сигнал для США: как гиперзвуковая ракета YJ-21 усилит возможности Китая в Тихом океане

Китай продемонстрировал запуск новой гиперзвуковой противокорабельной ракеты YJ-21, сообщают СМИ. Видео её старта с ракетного эсминца проекта «Тип 055» ВМС республики опубликовано в сети. По оценкам военных экспертов, YJ-21 — это двухступенчатая баллистическая ракета с гиперзвуковым блоком, дальность действия которой может достигать 1,5 тыс. км. Аналитики отмечают, что появление подобного оружия обеспечит азиатской державе значительное преимущество в Тихом океане, прежде всего, перед США.

Китайские ВМС провели запуск новой гиперзвуковой противокорабельной ракеты YJ-21. Об этом сообщила гонконгская газета The South China Morning Post. Издание отмечает, что кадры, демонстрирующие старт ракеты, появились в сети в преддверии 73-й годовщины образования Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Власти азиатской державы пока не делали каких-либо официальных заявлений по этому поводу.

Видео запуска ракеты YJ-21 (также известной как Eagle Strike 21) с борта эскадренного миноносца проекта «Тип 055» было опубликовано в китайской соцсети Weibo. Специализированные издания называют эти корабли самыми новыми и крупными ракетными эсминцами в китайских ВМС. По сведениям СМИ, они оснащены 112 ячейками для запуска ракет различного типа.

Ранее, 19 апреля, в социальных сетях также появились кадры, на которых ракету YJ-21 нёс китайский стратегический бомбардировщик H-6N. Этот самолёт представляет собой современный и глубоко модифицированный вариант советского «стратега» Ту-16.

Секретный гиперзвук

Технические характеристики ракеты YJ-21 в открытом доступе не публиковались, однако, по оценкам СМИ, дальность её действия может составлять до 1,5 тыс. км. Эксперты отмечают, что YJ-21 — двухступенчатая ракета, работающая по принципу «холодного» старта. Также на записи видно, что её контрольные и направляющие поверхности меньше по размеру, чем у крылатых ракет. По мнению аналитиков, это даёт основания полагать, что YJ-21 — баллистическая ракета с гиперзвуковым парящим блоком.

Военный эксперт, старший научный сотрудник НИУ ВШЭ Василий Кашин в беседе с RT напомнил, что КНР развивает свои технологии гиперзвукового оружия на основе баллистических ракет, а не крылатых, как Россия.

«Это манёвренная баллистическая ракета, которая использует дополнительную ступень, а также дополнительные аэродинамические поверхности, чтобы маневрировать, разгоняться до более высоких скоростей. Это оружие огромной мощи, его будет трудно перехватить имеющимися средствами ПВО, которые защищают, например, те же американские авианосные ударные группы. При наличии указания цели китайцы могут поразить такую группу с большой вероятностью. И, конечно же, это дополнительное преимущество в случае конфликта в Тихом океане», — заявил Кашин.

Специализированные военно-морские издания полагают, что ракета YJ-21 может быть дальнейшим развитием гиперзвуковой противокорабельной ракеты CM-401, разработанной Китайской аэрокосмической научно-промышленной корпорацией (CASIC).

Противокорабельная ракета YJ-21 на стратегическом бомбардировщике Xian H-6N

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CM-401 — ракета средней дальности действия (290 км), которая может поражать корабли среднего и крупного размера на скорости до 6 Махов. Запуск производится с платформы, установленной на тяжёлом грузовике 8x8.

Впервые эта ракета с пусковой установкой была продемонстрирована публике в ноябре 2018 года на Китайской международной авиационной и аэрокосмической выставке в Чжухае. По информации из открытых источников, заявленная цель CM-401 заключается в защите искусственных островов, созданных КНР в Южно-Китайском море.

Технологический паритет

США пристально следят за развитием гиперзвукового оружия в КНР, так как оно значительно влияет на баланс сил и ограничивает военные возможности американцев.

Так, в докладе для конгресса США от 17 марта 2022 года отмечалось, что Китай провёл серию успешных испытаний DF-17 — баллистических ракет средней дальности, разработанных специально для доставки гиперзвуковых планирующих боевых блоков. По оценке аналитиков американской разведки, дальность этой ракеты может достигать 2,5 тыс. км.

«Бывший заместитель министра обороны США по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам Майкл Гриффин заявил конгрессу, что Соединённые Штаты не «имеют систем, которые могли бы создать для Китая и России соответствующие риски, и у нас нет защиты от их систем», — говорилось в документе.

Китайский ракетный эсминец проекта «Тип 055»

© Sun Zifa/China News Service

Как полагают аналитики, появившиеся в сети кадры пуска YJ-21 прежде всего адресованы недружественным Китаю государствам.

«Это очень важный сигнал в первую очередь для американцев, потому что они до сих пор удерживают превосходство над КНР только в сфере морских вооружений. В потенциальном конфликте между США и Китаем главное сражение будет на море, где основным средством сдерживания НОАК станут авиационные группировки на кораблях ВМС США. Пекин уже давно ищет оружие, которое поможет сравнять баланс сил», — отметил в разговоре с RT военный эксперт Владислав Шурыгин.

Он напомнил, что сначала КНР создала баллистические ракеты средней дальности со свободно падающими гиперзвуковыми боевыми блоками.

«Теперь появилась и эта ракета, которая, по сути, позволяет нивелировать американское превосходство на море, потому что корабельные средства ПВО против гиперзвуковых ракет просто неэффективны. Таким образом, авианосная группировка становится более уязвимой», — пояснил военный эксперт.

С его точки зрения, такое оружие серьёзно увеличивает боевой потенциал китайских ВМС.

«Гиперзвуковое оружие — это самый передовой хай-тек, который пытаются получить все страны, однако США в этой сфере отстают. Конечно же, появление таких вооружений у КНР и в авиационном, и в морском вариантах базирования делает американский флот в Тихоокеанском регионе чрезвычайно уязвимым. Это заставит Вашингтон быть осторожнее в любых потенциально конфликтных ситуациях с КНР. Такие ракеты в арсенале КНР на фоне тайваньской проблемы — это холодный душ для американцев», — добавил Шурыгин.

Василий Кашин придерживается аналогичного мнения, называя появление ракеты YJ-21 знаковым событием для КНР.

«Это важный рывок в развитии их боевых возможностей, потому что это ракета со значительной дальностью, способная стартовать из установок вертикального пуска эсминцев. Судя по имеющимся данным, YJ-21 напоминает российский «Кинжал». Вероятно, этот проект находится на первой ступени развития — испытания только начинаются. Тем не менее, это значительный шаг вперёд, который даст китайцам весомое преимущество в Тихом океане, поскольку американцы располагают только обычными противокорабельными ракетами», — рассказал эксперт.

Он также предположил, что, публикуя кадры пусков YJ-21, Пекин демонстрирует свои возможности.