В КНР заявили, что Китай не станет пассивным наблюдателем эскалации на Украине
«Наша страна не относится к государствам, вовлеченным в кризисную ситуацию на Украине, однако мы не намерены сидеть сложа руки и со стороны пассивно наблюдать за тем, что происходит», — приводит его слова внешнеполитическое ведомство.
По словам министра, украинский кризис стал серьёзным ударом не только по Европе — негативные последствия уже отразились на всём мире.
Ван И подчеркнул, что китайская сторона также не намерена «подливать масло в огонь» и будет содействовать продвижению мирных переговоров.
«Кризис на Украине преподал нам суровый урок, и каждой из заинтересованных сторон следует серьёзно к этому отнестись», — добавил он.
Ранее министр заявил, что некоторые страны используют кризис на Украине для введения незаконных односторонних санкций в отношении Китая и других стран.
Председатель КНР Си Цзиньпин в рамках выступления на саммите БРИКС призвал страны бороться с односторонними санкциями.