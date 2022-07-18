В КНР заявили, что Китай не станет пассивным наблюдателем эскалации на Украине

Китай не станет пассивно наблюдать за эскалацией конфликта на Украине, заявил глава МИД КНР Ван И во время телефонной беседы с венгерским коллегой Петером Сийярто.

«Наша страна не относится к государствам, вовлеченным в кризисную ситуацию на Украине, однако мы не намерены сидеть сложа руки и со стороны пассивно наблюдать за тем, что происходит», — приводит его слова внешнеполитическое ведомство.

По словам министра, украинский кризис стал серьёзным ударом не только по Европе — негативные последствия уже отразились на всём мире.

Ван И подчеркнул, что китайская сторона также не намерена «подливать масло в огонь» и будет содействовать продвижению мирных переговоров.

«Кризис на Украине преподал нам суровый урок, и каждой из заинтересованных сторон следует серьёзно к этому отнестись», — добавил он.

Ранее министр заявил, что некоторые страны используют кризис на Украине для введения незаконных односторонних санкций в отношении Китая и других стран.

Председатель КНР Си Цзиньпин в рамках выступления на саммите БРИКС призвал страны бороться с односторонними санкциями.