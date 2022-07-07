Глава МИД КНР: ряд стран используют кризис на Украине для санкций против Китая

Глава МИД, член Госсовета КНР Ван И заявил, что некоторые страны используют кризис на Украине для введения незаконных односторонних санкций в отношении Китая и других стран.

Об этом глава китайского МИД заявил во время встречи со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром на полях заседания министров иностранных дел G20 в Индонезии.

«Некоторые страны используют украинский кризис в качестве предлога для введения чрезмерных односторонних санкций в отношении Китая и других государств. Это ненадлежащие и незаконные действия, которые вредят нормальным межгосударственным обменам, а также международной торговле. Кроме того, они ведут к дальнейшему усложнению и расширению масштабов кризиса на Украине», — цитирует его ТАСС.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин в рамках выступления на саммите БРИКС призвал страны бороться с односторонними санкциями.