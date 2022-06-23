Си Цзиньпин призвал страны БРИКС бороться с односторонними санкциями

Короткая ссылка
Председатель КНР Си Цзиньпин в рамках выступления на саммите БРИКС призвал страны бороться с односторонними санкциями.
Си Цзиньпин призвал страны БРИКС бороться с односторонними санкциями
  • AP

«Мы... должны защищать международный порядок, ядром которого является ООН и международное право, должны отказаться от менталитета холодной войны и противостояния блоков», — цитирует его РИА Новости.

Си Цзиньпинь призвал БРИКС выступить против введения санкций в одностороннем порядке и злоупотребления рестрикциями.

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь ранее заявил, что Китай призывает НАТО не распространять ложную информацию о КНР и прекратить попытки развязать новый раунд холодной войны.

Глава Министерства обороны США Ллойд Остин во время международной конференции «Диалог Шангри-Ла» отметил, что Штаты не намерены искать холодной войны или конфликта в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В рамках этой же конференции Ллойд Остин сообщил, что США продолжат предпринимать усилия для сохранения текущего положения в Тайваньском проливе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить