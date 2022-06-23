Си Цзиньпин призвал страны БРИКС бороться с односторонними санкциями

Председатель КНР Си Цзиньпин в рамках выступления на саммите БРИКС призвал страны бороться с односторонними санкциями.

«Мы... должны защищать международный порядок, ядром которого является ООН и международное право, должны отказаться от менталитета холодной войны и противостояния блоков», — цитирует его РИА Новости.

Си Цзиньпинь призвал БРИКС выступить против введения санкций в одностороннем порядке и злоупотребления рестрикциями.

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь ранее заявил, что Китай призывает НАТО не распространять ложную информацию о КНР и прекратить попытки развязать новый раунд холодной войны.

Глава Министерства обороны США Ллойд Остин во время международной конференции «Диалог Шангри-Ла» отметил, что Штаты не намерены искать холодной войны или конфликта в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В рамках этой же конференции Ллойд Остин сообщил, что США продолжат предпринимать усилия для сохранения текущего положения в Тайваньском проливе.