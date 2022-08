«Это уже определённый тренд»: как на Западе растёт недовольство президентом Украины и его действиями

На Западе появляется всё больше критических статей и комментариев о Владимире Зеленском и его действиях, отмечают эксперты. В частности, немецкая газета Die Welt, американский сайт The Grayzone, издание The New York Times, телеканал Sky News Australia и американский журнал National Review вменяют Зеленскому в вину нежелание идти на сотрудничество, коррупцию на Украине, истощение украинской армии, её мобилизацию за счёт осуждённых за педофилию и пытки, а также «все те ужасы», происходящие при Зеленском с этническими русскими в некоторых частях Украины. По мнению аналитиков, в западных государствах растёт усталость от украинского лидера и его неэффективности на посту президента. Эксперты не исключают, что вскоре от Зеленского захотят избавиться, причём как сам Запад, так и украинские элиты.

В странах Запада появляется всё больше критических статей и комментариев о президенте Украины Владимире Зеленском и его действиях, отмечают эксперты. По их мнению, в западных государствах растёт усталость от украинского лидера и его неэффективности на своём посту. Западные СМИ, среди которых немецкая газета Die Welt, американский сайт The Grayzone, издание The New York Times, телеканал Sky News Australia и американский журнал National Review, вменяют Зеленскому в вину нежелание идти на сотрудничество, коррупцию на Украине, истощение украинской армии, её мобилизацию за счёт осуждённых за педофилию и пытки, а также «все те ужасы», происходящие при Зеленском с этническими русскими в некоторых частях Украины. «На Западе ширится недовольство Зеленским. Это уже определённый тренд. Мы видим, как проходят стадии принятия неизбежности. В самом начале Запад вёл себя агрессивно и активно накачивал Украину оружием и деньгами, но сейчас прыти поубавилось, как и веры в «победу Киева на поле боя». На Западе наконец начали понимать, что перспектив для этого совсем нет, несмотря на нарративы, которые транслирует Зеленский. Реальность совершенно другая», — отметил в беседе с RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк. Также по теме «Растёт недовольство»: почему на Украине заговорили о задержке финансовой помощи из Европы Президент Украины Владимир Зеленский заявил об «искусственной задержке» передачи Киеву финансовой помощи в размере €8 млрд из Европы.... Схожее мнение высказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. «На Западе всё больше испытывают чувство злости и отвращения по отношению к Зеленскому, считают его во многом бесполезным. К действующему президенту Украины больше нет доверия ни в США, ни в других ведущих странах Запада», — отметил аналитик в комментарии RT. Ранее читатели британской Daily Mail раскритиковали Зеленского, заявив, что ему нельзя было доверять, «даже когда он был просто комиком». «А теперь, когда он сколотил на войне миллиарды, — тем более. Сейчас он начал распродавать государственную собственность полякам, и до того времени, когда «проект Украина» прекратит своё существование, осталось совсем недолго», — написал пользователь под именем Зрадо Гонта. Со своей стороны, читатель с логином Whellers22 высказал мнение, что, если мировые лидеры «не хотят катастрофы», они должны «заставить Зеленского остановиться». «Или это (будет означать. — RT) конец финансирования войны», — отметил этот пользователь. Между тем газета Die Welt опубликовала материал о «секретных сделках» Зеленского, связанных с недвижимостью в Великобритании и счетами на Кипре и Виргинских островах. В свою очередь, ведущий телеканала Sky News Australia Кори Бернарди заявил, что западные СМИ не сообщают о «всех тех ужасах», которые происходят при Зеленском с этническими русскими в некоторых частях Украины. При этом он обратил внимание, что в стране находится крупнейшая русская община за пределами России. Бернарди также выразил неуверенность в том, что образ Зеленского как героя, сформированный западными медиа, соответствует действительности. Кроме того, в американских СМИ появляется всё больше информации, что администрация Байдена недовольна украинским лидером. Трансляция обращения Владимира Зеленского в парламенте Португалии

© Horacio Villalobos/Corbis Так, автор колонки «Мнения» газеты The New York Times Томас Фридман сообщил, что в кулуарах среди американских должностных лиц «беспокойства по поводу руководства Украины гораздо больше, чем они об этом говорят». «Белый дом и президент Украины Владимир Зеленский питают друг к другу глубокое недоверие — гораздо более глубокое, чем о том сообщается», — пишет он. Впрочем, как отмечает Фридман, у него складывается впечатление, будто, вложив в Украину множество средств, США не хотят «заглядывать Киеву под капот из страха увидеть коррупцию и интриги». По словам Никиты Данюка, украинский лидер не оправдал ожиданий Запада. «Именно с этим связано изменение риторики вокруг его фигуры. И мы видим, как усталость Запада от Зеленского, от украинской повестки со временем только растёт и умножается на политический, продовольственный и экономический кризисы в западных странах. То, что колоссальные ресурсы, которые тратятся на Украину, не дают никакого результата, очень сильно раздражает Запад», — сказал Данюк. Так, корреспондент американского журнала National Review Джим Герати написал статью под названием «Почему Белый дом сейчас тайно сетует на Зеленского?». В ней он излагает два, по его мнению, возможных сценария развития событий, связанных с позициями действующего украинского лидера. «Почему Белый дом сейчас тайно сетует на Зеленского?» Журналист допускает, что администрация Байдена «просто хочет, чтобы война между Украиной и Россией закончилась, но Зеленский не идёт на сотрудничество, и поэтому в администрации готовятся к тому, чтобы бросить его на произвол судьбы». Герати также сообщил о втором возможном сценарии. Также по теме «Реваншистские настроения»: как в НАТО пытаются убедить западную общественность продолжать поддержку Украины Одна из задач НАТО в ходе конфликта на Украине — не допустить его перерастания в полномасштабную войну между Россией и альянсом,... «В администрации предвидят, что война между Украиной и Россией будет разворачиваться в негативном ключе, и готовятся сделать Зеленского козлом отпущения. Они готовят почву, чтобы потом заявить: «Мы сделали всё возможное, чтобы помочь украинцам защитить себя, но в итоге они оказались слишком некомпетентными, коррумпированными и слишком погрязли во внутренних распрях», — отметил он. Более того, Зеленскому пророчат скорый конец его политической карьеры и даже гибель от рук собственных граждан, которые в нём тоже разочаровались. С таким прогнозом выступил бывший офицер американской разведки Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom. По его словам, именно президент Украины несёт ответственность за гибель десятков тысяч мирных граждан. Западные лидеры перестают верить в созданный образ Зеленского и всё чаще отказывают Киеву в помощи, добавил Риттер. По его мнению, в скором времени на Украине может произойти государственный переворот. Внутренние противоречия От действующего президента Украины устали не только его западные кураторы, но и региональная элита внутри страны. Как сообщает американская газета The Washington Post, мэры украинских городов обвиняют Владимира Зеленского в нежелании делиться средствами на восстановление страны. По данным издания, когда Киеву начали поступать миллиарды долларов от Запада, между центральной властью и местными лидерами обострились противоречия, поскольку правительство Зеленского пытается сохранить контроль над деньгами, поступающими на восстановление страны, и ослабить любых будущих политических соперников. «В условиях продолжающейся войны на Украине старые политические разногласия вновь дают о себе знать» Мэров украинских городов не устроила эта ситуация, и они попытались даже установить собственные партнёрские связи с государствами и городами, которые готовы финансировать программы восстановления, пишет WP. Одним из наиболее ярых критиков Зеленского издание называет мэра Чернигова Владислава Атрошенко, который обвинил украинского лидера в том, что вместо противостояния «атаке врага» город вынужден терпеть притеснения подчинённых президента Украины. «Центральные и местные власти должны работать сообща против врага, а не против друг друга», — приводит его слова ИноТВ. За несколько дней до этого заявления Атрошенко не выпустили с Украины в Швейцарию на конференцию, посвящённую восстановлению украинских территорий, мотивируя это запретом на выезд мужчин призывного возраста. Киев

© Christophe Gateau/picture alliance Мэр Ровно Александр Третьяк выразил солидарность своему коллеге и отметил, что тоже не может сидеть в своём городе и ждать, когда центральное правительство окажет ему какую-то помощь. Как пишет WP, такие разногласия возникли после того, как Зеленский осуществил перестановку в собственном кабинете, отстранив от дел главу Службы безопасности Украины и генпрокурора, а также анонсировав масштабное расследование по делу о «государственной измене и коллаборационизме». Не обошли вниманием западные СМИ и вопрос больших потерь ВСУ. Так, на американском сайте The Grayzone вышла статья о том, что Зеленский из-за истощения людских ресурсов украинской армии мобилизует осуждённых за педофилию и пытки, в том числе лидеров расформированного нацбатальона «Торнадо». «Использовать как козла отпущения» По мнению Никиты Данюка, в связи с увеличивающимися внутренними проблемами на Украине, включая «междоусобные войны» и стремительные сокращения в рядах ВСУ, на Западе отчётливее начали осознавать, что Зеленский — эта та политическая фигура, «на которую ставить уже не надо». «Теперь его будут использовать как козла отпущения, для этого сейчас подготавливается общественное мнение через СМИ. Киев проигрывает, погряз в коррупции, распродаёт западную военную помощь, ворует финансовые транши. Поэтому некомпетентность и коррумпированность Зеленского у Запада уже не получается не замечать», — заявил эксперт. Как пишет автор американского журнала The Federalist Джонатан Тобин в своей статье под названием «На фоне перехода украинцев на сторону России мы должны задаться вопросом о том, спасают ли наши миллиарды демократию или потворствуют коррупции», Украина «обладает глубокими недостатками» и качествами, противоречащими демократическим ценностям. «На фоне перехода украинцев на сторону России мы должны задаться вопросом о том, спасают ли наши миллиарды демократию или потворствуют коррупции» «Чем больше мы узнаем об Украине, тем меньше она напоминает джефферсоновскую демократию, которую Байден пытается обрисовать в своих речах на эту тему», — отметил Тобин. Также по теме Избирательная слепота: что стоит за докладом Amnesty International о нарушении гуманитарного права украинскими войсками Правозащитники из организации Amnesty International (AI) представили доклад, в котором сообщили о нарушении украинскими военными... По словам Данюка, из-за того что на Западе всё больше осознают неэффективность действий Зеленского, его скоро могут сместить с президентского поста. «Ему найдут замену. Я не исключаю, что главнокомандующий ВСУ может занять место Зеленского или ещё кто-то, кто тоже напрямую коммуницирует с американцами. Зеленский в любом случае не останется у власти. При этом нельзя исключать и того, что он может пасть жертвой госпереворота. Фигура Зеленского уже списана для Запада», — констатировал эксперт. Со схожим мнением выступил и Владимир Брутер. «Ввиду того, что Зеленский уже включён во все схемы взаимодействия с западными партнёрами, они пока его держат в кресле. Как только у них появится более выгодный вариант, они тут же предпочтут его Зеленскому», — заключил аналитик.