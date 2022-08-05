«Реваншистские настроения»: как в НАТО пытаются убедить западную общественность продолжать поддержку Украины

Одна из задач НАТО в ходе конфликта на Украине — не допустить его перерастания в полномасштабную войну между Россией и альянсом, заявил генсек блока Йенс Столтенберг. По его словам, Европа сегодня находится в самом опасном положении со времён Второй мировой войны, и вина за это якобы лежит на Москве. Комментируя эту позицию, в Кремле подчеркнули, что напряжённость в Европе спровоцировала многолетняя агрессивная политика альянса в отношении РФ. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Москва была вынуждена принять меры в ответ на расширение НАТО и приближение её военной инфраструктуры к своим границам. Эксперты полагают, что Столтенберг пытается снять ответственность с Североатлантического блока за очередной виток эскалации и убедить западную общественность в необходимости продолжать оказывать поддержку Украине.

НАТО считает одной из своих целей в ходе конфликта на Украине недопущение его трансформации в войну между Россией и Североатлантическим альянсом. С таким заявлением перед участниками летнего лагеря молодёжного крыла Рабочей партии Норвегии выступил генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг.

«В этом конфликте у НАТО две задачи: поддержать Украину и не допустить расширения конфликта до масштабов полноценной войны между НАТО и Россией», — сказал политик.

По его словам, оказание помощи Киеву является не только «моральной ответственностью» НАТО, но и отвечает интересам альянса. «В наших интересах добиться того, чтобы президент Путин не преуспел в своих устремлениях на Украине», — подчеркнул генсек.

По мнению Столтенберга, Москва бросает вызов мировому порядку, в который верят на Западе. И если Россия одержит победу на Украине, это якобы поставит под угрозу соседние с ней страны, считает глава альянса. В этой связи он назвал оправданным расширение блока и наращивание его военного присутствия на восточном фланге.

«Как говорили древние римляне: «Хочешь мира — готовься к войне». Сдерживание предотвращает конфликты... Мир становится всё опаснее, что означает, что нам нужно больше вкладывать в оборону для того, чтобы сохранить мир», — заявил Столтенберг.

Президент Украины Владимир Зеленский и генсек НАТО Йенс Столтенберг

AP

© Olivier Matthys

Западная режиссура

В Кремле не оставили без внимания слова генсека НАТО, указав на последовательную агрессивную политику альянса в отношении России. Как сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, нынешняя ситуация «вызревала на протяжении нескольких десятилетий».

«Во многом её провоцировала та агрессивная политика, которую проводил Североатлантический альянс в отношении нашей страны, постоянно, волнами приближая свою военную инфраструктуру к границам Российской Федерации. Это создало дополнительные опасности для нас и потребовало от России принятия мер», — пояснил Песков.

Он также отметил, что реальной угрозой существующему миропорядку стал «евромайдан» и последовавшие за ним события.

«Настоящей угрозой мировому порядку и ситуации в мире и на нашем континенте, то есть в Европе, был переворот, который произошёл на Украине в 2014 году и который был тщательно срежиссирован, в том числе странами — членами НАТО, несмотря на те гарантии, которые министры иностранных дел ряда стран давали. Отсюда проистекает угроза и опасность для миропорядка», — сказал представитель Кремля.

В свою очередь, зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале подчеркнул тщетность надежд НАТО на то, что России не удастся победить на Украине.

«У него (генсека НАТО. — RT) плохая память. Забыл, кто победил тогда, во Второй мировой войне. История повторится», — выразил уверенность политик.

Между тем эксперты считают, что Йенс Столтенберг пытается переложить ответственность на Россию за очередной виток напряжённости в евроатлантическом регионе.

«Генсек НАТО переворачивает ситуацию с ног на голову, назначая виноватой в ней Россию. При этом он умалчивает о нежелании альянса во главе с США принимать во внимание её соображения относительно равной безопасности для всех, фактически отказывая ей в этом праве. Столтенберг олицетворяет собой ту публичную дипломатию блока, в основе которой лежат агрессивные реваншистские настроения», — пояснил в беседе с RT профессор Дипломатической академии МИД РФ Владимир Винокуров.

По его словам, НАТО сейчас пытается использовать ситуацию в свою пользу, заявляя, что расширение блока якобы стало ответом на российскую спецоперацию на Украине.

«Однако альянс начал продвигаться к границам РФ задолго до украинских событий. А сегодня он пытается таким образом оправдать своё дальнейшее разрастание», — добавил аналитик.

В свою очередь, ведущий эксперт Центра координации исследований РИСИ Сергей Ермаков считает, что в альянсе пытаются укрепить пошатнувшееся единство мнений о необходимости и дальше поддерживать Украину в противостоянии с Россией.

«Помимо этого, там продолжают прощупывать РФ на предмет её решимости продолжать отстаивать свои позиции в украинском конфликте, так как в самом западном сообществе начинает ослабевать приверженность помощи Киеву. Поэтому Столтенберг, делая громкие заявления, пытается успокоить общественность, которую тревожит вопрос: не приведёт ли украинский кризис к масштабной войне в Европе», — сказал Ермаков в разговоре с RT.

База НАТО в Польше

Gettyimages.ru

© Soeren Stache/dpa

«Есть необходимые инструменты»

Между тем в западных СМИ стали чаще звучать слова о том, что дальнейшая поддержка украинского конфликта всё меньше отвечает интересам западного сообщества. Так, репортёр газеты The New York Times Эндрю Крамер в статье от 21 июля отметил обеспокоенность Пентагона тем, что его запасы оружия в ближайшем будущем могут быть истощены из-за бесконечных поставок Украине. При этом нет гарантий того, что предоставляемые вооружения смогут переломить ход конфликта, отметил журналист.

В свою очередь, старший научный сотрудник Лондонского центра политических исследований Александр Марковский в статье для журнала American Thinker заявил, что западные страны ничего не выиграли, ввязавшись в украинский конфликт. По его мнению, Москва сумела получить выгоду от санкций, взвинтивших цены на энергоносители, а для Запада Украина стала огромной воронкой, куда утекают военные и экономические ресурсы.

Также по теме «Аппетиты растут»: почему в Киеве заявляют о нехватке западного оружия Украина по-прежнему испытывает недостаток в западном вооружении, несмотря на продолжающиеся поставки. Об этом заявил советник главы...

Эксперты в области международной безопасности Стивен Саймон и Джонатан Стивенсон в недавней статье для журнала The National Interest выразили уверенность, что завершать конфликт на Украине необходимо, и инициатором поиска дипломатического решения должны стать Соединённые Штаты.

«Прекращение огня и разъединение сил должно быть приоритетом для США и их союзников. В распоряжении Соединённых Штатов есть необходимые инструменты и опыт, чтобы это осуществить, — говорится в материале. — США и НАТО должны дать Украине ясно понять, что они ожидают, что Киев воспользуется дипломатической возможностью, если таковая возникнет».

Пресекая вольнодумство

По мнению Сергея Ермакова, генсек НАТО, пытаясь обосновать актуальность косвенного участия альянса в украинском конфликте, выполняет предписание Вашингтона, которому нужно единство в украинском вопросе, чтобы достичь геополитического превосходства над Россией.

«Ранее заявленное стратегическое партнёрство на поверку оказалось пшиком и иллюзией. С нами не хотели считаться ни по одному вопросу и не шли ни на какие компромиссы. НАТО всегда стремилось навязать собственную повестку, чтобы в приоритете были только его интересы», — сказал аналитик.

Его точку зрения разделяет директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин.

«В НАТО решения принимают не все государства — члены, а одно — США. А Соединённым Штатам выгодно, чтобы в Европе сохранялась напряжённость и не развивалось вольнодумство. За счёт этого можно будет и дальше эскалировать ситуацию на Украине и тем самым выматывать РФ», — сказал собеседник RT.

По мнению Сергея Ермакова, в ближайшем будущем улучшения отношений между НАТО и Россией не предвидится.

«В своём большинстве натовцы не проявляют интереса к расширению связей с РФ, опасаясь, что та может ущемить их интересы своими требованиями гарантий безопасности. К тому же в блоке пока не хотят завершать прокси-войну на Украине, считая, что ещё могут от неё выиграть. Сегодня мы наблюдаем как НАТО возвращает себе черты того блока, который существовал в годы холодной войны. Только теперь эта военная машина подавления ориентирована на Россию и её союзников», — резюмировал эксперт.