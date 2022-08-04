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Песков: напряжённая ситуация с Западом назревала несколько десятилетий

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что из-за НАТО напряжённая ситуация с Западом назревала несколько десятилетий.
Песков: напряжённая ситуация с Западом назревала несколько десятилетий
  • РИА Новости

«Ситуация эта назревала на протяжении нескольких десятилетий. И во многом её провоцировала агрессивная политика, которую проводил Североатлантический альянс в отношении нашей страны. Постоянно волнами приближая свою военную инфраструктуру к границам Российской Федерации. Это создало дополнительные опасности для нас, и это потребовало от России принятия мер», — сказал он.

Ранее директор департамента внешнеполитического планирования российского МИД Алексей Дробинин сообщил о завершении эпохи сотрудничества России и Запада.

15 июля первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия не забудет, как страны Запада поставляли киевским властям оружие, которое использовалось для ударов по мирным жителям.

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