Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что из-за НАТО напряжённая ситуация с Западом назревала несколько десятилетий.

«Ситуация эта назревала на протяжении нескольких десятилетий. И во многом её провоцировала агрессивная политика, которую проводил Североатлантический альянс в отношении нашей страны. Постоянно волнами приближая свою военную инфраструктуру к границам Российской Федерации. Это создало дополнительные опасности для нас, и это потребовало от России принятия мер», — сказал он.

Ранее директор департамента внешнеполитического планирования российского МИД Алексей Дробинин сообщил о завершении эпохи сотрудничества России и Запада.

15 июля первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия не забудет, как страны Запада поставляли киевским властям оружие, которое использовалось для ударов по мирным жителям.