Песков: напряжённая ситуация с Западом назревала несколько десятилетий
- РИА Новости
«Ситуация эта назревала на протяжении нескольких десятилетий. И во многом её провоцировала агрессивная политика, которую проводил Североатлантический альянс в отношении нашей страны. Постоянно волнами приближая свою военную инфраструктуру к границам Российской Федерации. Это создало дополнительные опасности для нас, и это потребовало от России принятия мер», — сказал он.
Ранее директор департамента внешнеполитического планирования российского МИД Алексей Дробинин сообщил о завершении эпохи сотрудничества России и Запада.
15 июля первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия не забудет, как страны Запада поставляли киевским властям оружие, которое использовалось для ударов по мирным жителям.