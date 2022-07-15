Полянский: Россия не забудет поставки Западом оружия киевским властям

Россия не забудет, как страны Запада поставляли киевским властям оружие, которое использовалось для ударов по мирным жителям, заявил первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский в эфире TNT Radio.

«Поставки оружия и убийство людей западным оружием… Не думаю, что мы забудем об этом. Это очень болезненный опыт, который я не знаю, как преодолеть», — сказал он, слова дипломата приводит РИА Новости.

Он привёл в пример действия Германии и Франции.

«Как мы сможем забыть об этом на более позднем этапе и начать с нуля, когда мы знаем, что немецкая артиллерия убивает людей в России и на Украине спустя 75 лет после Победы во Второй мировой войне Советского Союза», — сказал Полянский.

В ДНР отмечали, что ВСУ используют французскую артиллерию калибра 155 мм для обстрела Донецка. В частности, как заявили в СК России, украинские военные обстреляли водоканал в Донецке из установки CAESAR.