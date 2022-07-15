Полянский: Россия не забудет поставки Западом оружия киевским властям
- AFP
«Поставки оружия и убийство людей западным оружием… Не думаю, что мы забудем об этом. Это очень болезненный опыт, который я не знаю, как преодолеть», — сказал он, слова дипломата приводит РИА Новости.
Он привёл в пример действия Германии и Франции.
«Как мы сможем забыть об этом на более позднем этапе и начать с нуля, когда мы знаем, что немецкая артиллерия убивает людей в России и на Украине спустя 75 лет после Победы во Второй мировой войне Советского Союза», — сказал Полянский.
В ДНР отмечали, что ВСУ используют французскую артиллерию калибра 155 мм для обстрела Донецка. В частности, как заявили в СК России, украинские военные обстреляли водоканал в Донецке из установки CAESAR.