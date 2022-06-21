ВСУ обстреляли водоканал в Донецке из французской артиллерийской установки CAESAR

Украинские военные обстреляли водоканал в Донецке из французской артиллерийской установки CAESAR.

Об этом сообщили в Следственном комитете Российской Федерации.

Следователи проводят осмотр помещений и прилегающей территории водоканала в Донецке.

«Военнослужащие 25 отдельной воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины обстреляли эти объекты из французской самоходной артиллерийской установки CAESAR калибра 155 мм», — сообщается на сайте СК России.

По данным ведомства, в результате обстрелов четыре человека получили ранения.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон принял решение поставить украинской армии ещё шесть самоходных 155-мм гаубиц CAESAR.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что европейское оружие сегодня убивает мирных граждан в Донбассе.