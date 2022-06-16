Небензя: европейское оружие сегодня убивает мирных граждан в Донбассе

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Действия ЕС дошли до того, что европейское оружие сегодня убивает мирных граждан в Донбассе, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности.
Небензя: европейское оружие сегодня убивает мирных граждан в Донбассе
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  • © John Lamparski

«Брюссель через Европейский фонд мира, что само по себе звучит кощунственно, уже поставил летальных вооружений ВСУ и украинским националистам на €2 млрд, не считая военных поставок по линии отдельных стран — членов ЕС. Евросоюз продолжает накачку Украины продукцией военного назначения, проигнорировав все свои собственные правила по экспортному контролю, зафиксированные в общей позиции Совета ЕС об определении общих правил контроля за экспортом военных технологий и оборудования», — цитирует дипломата ТАСС.

Он подчеркнул, что «дошло до того, что европейское оружие сегодня убивает» мирных граждан.

«В ходе недавней бомбардировки Донецка, унёсшей жизни шести человек, включая ребёнка, использовались кассетные боеприпасы с маркировкой ряда европейских стран, притом что те ранее задекларировали их полное уничтожение», — сказал Небензя.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон принял решение поставить украинской армии ещё шесть самоходных 155-мм гаубиц Caesar.

Как сообщали в ДНР 10 июня, с помощью французской артиллерийской установки Caesar украинские военные обстреливали Донецк.

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