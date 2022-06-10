ВС Украины обстреливают Донецк из французской артиллерийской установки Caesar
- РИА Новости
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«Обстрел жилых кварталов Донецка противник снова совершил из французской самоходной артиллерийской установки Caesar калибра 155 мм, которая поставляется на Украину странами НАТО», — указывается в заявлении представительства в Telegram.
Ранее штаб территориальной обороны ДНР заявил, что два мирных жителя погибли и трое получили ранения в результате обстрела украинскими войсками Червоногвардейского района в Макеевке.