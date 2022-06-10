ВС Украины обстреливают Донецк из французской артиллерийской установки Caesar

Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило, что украинские военные обстреливают Донецк из французской артиллерийской установки Caesar.

«Обстрел жилых кварталов Донецка противник снова совершил из французской самоходной артиллерийской установки Caesar калибра 155 мм, которая поставляется на Украину странами НАТО», — указывается в заявлении представительства в Telegram.

Ранее штаб территориальной обороны ДНР заявил, что два мирных жителя погибли и трое получили ранения в результате обстрела украинскими войсками Червоногвардейского района в Макеевке.