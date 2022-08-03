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Глава департамента МИД Дробинин заявил о завершении эпохи сотрудничества России и Запада

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Эпоха конструктивного сотрудничества России и стран Запада бесповоротно завершена, возвращения к ситуации до 24 февраля не будет. Об этом заявил директор департамента внешнеполитического планирования российского МИД Алексей Дробинин.
Глава департамента МИД Дробинин заявил о завершении эпохи сотрудничества России и Запада
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«Независимо от продолжительности и исхода СВО (специальной военной операции. — RT) уже сейчас можно констатировать, что 30-летняя эпоха в целом конструктивного, хотя и небеспроблемного сотрудничества с Западом бесповоротно завершена», — написал он в статье «Уроки истории и образ будущего: размышления о внешней политике России».

Дробинин добавил, что возвращения к ситуации до 24 февраля в отношениях России со странами Запада не будет.

Ранее министр транспорта германской земли Баден-Вюртемберг Винфрид Херманн заявил, что западные страны упустили шанс выстроить взаимовыгодные отношения с Россией.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российская сторона не видит готовности к уступкам со стороны Запада.

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