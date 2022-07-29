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Полянский: Западу всё равно придётся сотрудничать с Россией после операции на Украине

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Западу после завершения специальной военной операции России на Украине придётся жить и сотрудничать с Москвой, условия для этого задаются сейчас, заявил на заседании Совета Безопасности ООН первый заместитель российского постпреда Дмитрий Полянский.
Полянский: Западу всё равно придётся сотрудничать с Россией после операции на Украине
  • AFP
  • © POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

«Поставляя Украине дальнобойные артиллерийские системы и РСЗО, вы, по сути, сдвигаете необходимую для мирного развития упомянутых районов условную линию безопасности дальше на запад, уточняя таким образом цели и задачи нашей специальной военной операции», — сказал дипломат.

Полянский призвал западных коллег задуматься над этим, как и над тем, что после окончания операции Западу так или иначе придётся жить рядом с Россией и сотрудничать.

«Условия для этого этапа вы сейчас во многом задаете сами. И поверьте, что ваша готовность помогать украинцам убивать донецких и луганских детей вряд ли будет забыта как украинским, так и российским народом», — заявил заместитель постпреда России.

15 июля Полянский заявил, что Россия не забудет, как страны Запада поставляли киевским властям оружие, которое использовалось для ударов по мирным жителям.

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