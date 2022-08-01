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В ФРГ министр Херманн заявил об упущенном шансе Запада выстроить отношения с Россией

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Министр транспорта германской земли Баден-Вюртемберг Винфрид Херманн заявил, что западные страны упустили шанс выстроить взаимовыгодные отношения с Россией.
В ФРГ министр Херманн заявил об упущенном шансе Запада выстроить отношения с Россией
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет Compact.

Министр заявил, что лидеры западных стран имели возможность выстроить новую архитектуру безопасности на континенте с учётом интересов России и бывших советских республик после того, как завершилась холодная война, однако проигнорировали этот шанс и допустили расширение Североатлантического альянса на восток.

В статье говорится, что такое заявление нехарактерно для политика от Партии зелёных, которая «фактически превратилась в ярого союзника Киева». Отмечается, что слова Херманна вызвали «ужасающую реакцию».

Ранее жители немецкого Байройта освистали вице-канцлера, министра экономики Германии Роберта Хабека, который выступал с речью об Украине.

Некоторые из граждан называли Хабека «разжигателем войны», а один из плакатов демонстрантов призывал к суду над немецкими политиками по образцу Нюрнбергского процесса.

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