Министр транспорта германской земли Баден-Вюртемберг Винфрид Херманн заявил, что западные страны упустили шанс выстроить взаимовыгодные отношения с Россией.

Об этом пишет Compact.

Министр заявил, что лидеры западных стран имели возможность выстроить новую архитектуру безопасности на континенте с учётом интересов России и бывших советских республик после того, как завершилась холодная война, однако проигнорировали этот шанс и допустили расширение Североатлантического альянса на восток.

В статье говорится, что такое заявление нехарактерно для политика от Партии зелёных, которая «фактически превратилась в ярого союзника Киева». Отмечается, что слова Херманна вызвали «ужасающую реакцию».

Ранее жители немецкого Байройта освистали вице-канцлера, министра экономики Германии Роберта Хабека, который выступал с речью об Украине.

Некоторые из граждан называли Хабека «разжигателем войны», а один из плакатов демонстрантов призывал к суду над немецкими политиками по образцу Нюрнбергского процесса.