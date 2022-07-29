Welt: министра экономики ФРГ Хабека освистали в Байройте

Жители немецкого Байройта освистали вице-канцлера, министра экономики Германии Роберта Хабека, который выступал с речью об Украине, пишет Die Welt.

«Когда Роберт Хабек поднялся на маленькую сцену... в центре Байройта, перед барьерами раздались оглушительные свистки и гудки», — пишет издание.

Как сообщает РИА Новости, недовольство присутствующих было вызвано противоречивыми заявлениями политика о противостоянии с Россией и поставках вооружений Украине, а также об инфляции и энергетическом кризисе в стране.

Некоторые из граждан называли Хабека «разжигателем войны», а один из плакатов демонстрантов призывал к суду над немецкими политиками по образцу Нюрнбергского процесса.

В мае стало известно, что социал-демократы (СДПГ), входящие в правящую в Германии коалицию, проиграли выборы Христианско-демократическому союзу (ХДС) в парламент в земле Северный Рейн — Вестфалия, которая считается наиболее густонаселённой в ФРГ.

Как сообщал Das Erste, министра иностранных дел ФРГ Анналену Бербок забросали яйцами в ходе предвыборного выступления в Северном Рейне — Вестфалии.