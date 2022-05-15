Данные экзитполов: СДПГ проиграли выборы в самой густонаселённой земле Германии

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Социал-демократы (СДПГ), входящие в правящую в Германии коалицию, проиграли выборы Христианско-демократическому союзу (ХДС) в парламент в земле Северный Рейн — Вестфалии, которая считается наиболее густонаселённой в ФРГ. Об этом свидетельствуют данные экзитполов, которые были опубликованы телеканалом ARD после закрытия избирательных участков.
Данные экзитполов: СДПГ проиграли выборы в самой густонаселённой земле Германии
  • AFP
  • © Tobias SCHWARZ

Как отмечает ТАСС со ссылкой на данные, СДПГ показала самый низкий в своей истории результат в регионе.

По предварительной информации, ХДС набирает 35% голосов, а социал-демократы — 27,5%.

При этом партия «Зелёные» получила 18,5% голосов, а «Альтернатива для Германии» — около 6%. Свободная демократическая партия набрала около 5%.

В мае Das Erste сообщил, что министра иностранных дел ФРГ Анналену Бербок забросали яйцами в ходе предвыборного выступления в Северном Рейне — Вестфалии.

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