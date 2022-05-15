Данные экзитполов: СДПГ проиграли выборы в самой густонаселённой земле Германии
- AFP
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Как отмечает ТАСС со ссылкой на данные, СДПГ показала самый низкий в своей истории результат в регионе.
По предварительной информации, ХДС набирает 35% голосов, а социал-демократы — 27,5%.
При этом партия «Зелёные» получила 18,5% голосов, а «Альтернатива для Германии» — около 6%. Свободная демократическая партия набрала около 5%.
В мае Das Erste сообщил, что министра иностранных дел ФРГ Анналену Бербок забросали яйцами в ходе предвыборного выступления в Северном Рейне — Вестфалии.