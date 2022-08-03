Осторожно, двери закрываются: почему в Европе начали сокращать помощь украинским беженцам

В Германии ряд регионов установили мораторий на приём беженцев с Украины в связи с превышением квоты на тех, кто может получать социальное пособие. Регистрировать у себя спасающихся от военных действий отказываются районы и коммуны в землях Бранденбург, Саксония, Бавария. Такой шаг объясняют необходимостью защитить местные школы, детские сады, а также медицинские и государственные учреждения. Снижение уровня поддержки беженцев с Украины также наблюдается в Польше, Чехии и Болгарии. По данным ООН, в Европе сейчас находятся более 6 млн украинцев. Эксперты отмечают, что в ЕС не рассчитывали, что конфликт в стране затянется так надолго и сейчас пересматривают свои политику в отношении беженцев.

Ряд регионов Германии ввёл мораторий на приём украинских беженцев. Двери для них закрывают районы и коммуны в землях Бранденбург, Саксония, Бавария, сообщила газета Süddeutsche Zeitung (SZ).

Так, власти земли Бранденбург объясняют свой отказ плотной заселённостью региона. В Саксонии аргументируют решение превышением лимита квот на тех, кто может получать социальную помощь. С проблемой «перенаселения» столкнулась и Бавария, которая в первые месяцы после объявления Россией спецоперации приняла у себя большое количество беженцев. Перераспределять потоки украинцев также вынуждены в земле Северный Рейн — Вестфалия, сообщила SZ.

Как отмечает издание, в последнее время стала распространённой ситуация, когда беженцы с Украины, найдя жильё в частном секторе какого-либо из немецких регионов, узнают, что по закону не имеют права там находиться. Земли, районы или коммуны, которые ввели у себя мораторий, объясняют такой шаг необходимостью защитить местные школы, детские сады, а также медицинские и государственные учреждения, пояснили в SZ.

Между тем, как ранее отметили в Федеральном агентстве занятости ФРГ, поток украинских беженцев привёл в июле к значительному росту безработицы. По данным ведомства, сегодня в стране насчитывается почти 2,5 млн безработных, что на 107 тыс. больше, чем в июне.

Украинцы на бирже труда в Берлине

© Christoph Soeder/picture alliance via Getty Images

Европейская усталость

Между тем эксперты отмечают, что в Европе в целом снизился уровень поддержки украинских беженцев. Так, Эстония ещё в конце марта заявила, что не готова принять у себя более 50 тыс. граждан Украины, спасающихся от военных действий. Как заявила министр социальной защиты республики Сигне Рийсало, в противном случае в стране придётся строить лагеря для прибывающих.

В Болгарии 31 мая объявили о завершении гуманитарной программы, в рамках которой украинцев бесплатно размещали в гостиницах на черноморском побережье. По словам вице-премьера страны Калины Константиновой, Болгарии нужно успешно провести туристический сезон, так как туристическая отрасль составляет значительный процент ВВП государства, в связи с чем все занимаемые на безвозмездной основе отели должны быть освобождены.

«Единственный способ остаться в отеле, в котором вы остановились, — это если отельер решит покрыть ваши расходы или предложит вам индивидуальные предложения по размещению», — пояснила Константинова в обращении к украинцам.

При этом она отметила, что тем беженцам, которым некуда будет пойти, после 31 мая предложат временное размещение в буферных центрах.

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В Швейцарии, по словам директора местной службы помощи беженцам (SFH) Мириам Беренс, готовность размещать у себя спасающихся от военных действий ранее высказывали порядка 30 тыс. швейцарских семей, однако со временем некоторые из них начали уставать от «гостей».

«Мы установили, что некоторые удивлены наличием культурных различий… Различия всё же есть. А когда рядом находятся дети, это может привести к распрям», — заявила в середине июня Беренс в интервью телеканалу SRF.

В свою очередь, в Чехии отметили, что из-за наплыва беженцев не справляются с их размещением. В середине июня власти Праги даже закрыли на неопределённый срок Региональный центр помощи Украине (KACPU), сообщил портал Ceske Noviny.

«Если ситуация с распределением беженцев изменится, мы готовы открыть KACPU. Но мы не можем принимать людей там, где не можем о них позаботиться», — цитирует РБК заявление мэра чешской столицы Зденека Гржиба.

Прага

AP

Также в Чехии признали необходимым ужесточить условия получения гуманитарного пособия для украинских беженцев, чтобы не допустить в страну потока «дотационных туристов». В связи с этим сенат страны одобрил поправку к закону Lex Ukraine, согласно которой беженцы, получающие от государства бесплатное жильё и питание, не смогут претендовать на гуманитарное пособие в размере 5 тыс. чешских крон (около €200). Поправка также регулирует медицинское страхование переселенцев и взнос в домохозяйства за их бесплатное проживание. Так, власти будут покрывать медстраховку беженцев только в течение 150 дней. Исключение сделано лишь для детей и пожилых людей.

В свою очередь, глава МВД Латвии Кристапс Эклонс в эфире канала LTV 21 июля заявил, что от муниципалитетов поступают сигналы о сложностях с дальнейшим размещением украинских беженцев.

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«Теперь понятно, что он (конфликт. — RT) потребует более долгого времени, и все устают, это по-человечески понятно», — цитирует РИА Новости его слова.

По данным МВД страны, в Латвию уже прибыли от 32 до 33 тыс. украинских беженцев, из которых около 12 тыс. размещены в государственном или муниципальном жилье, а остальные нашли жильё сами.

Тем временем в Польше с 1 июля прекратили выплаты беженцам с Украины на питание и жильё в размере 40 злотых на человека в день и отменили для них бесплатный проезд в общественном транспорте и поездах польского перевозчика Intercity. Эти меры анонсировал ещё в конце мая замглавы МВД Польши Павел Шефернакер. По его словам, помощь продолжат получать только инвалиды, беременные женщины, женщины с детьми до года и многодетные. Как пояснил Шефернакер, решение о сокращении выплат было принято, чтобы подстегнуть новоприбывших к адаптации в стране.

По данным ООН на 1 августа, в Польшу с 24 февраля въехали более 5 млн украинцев; с 28 февраля свыше 3 млн вернулись на Украину. В Польше остались 1,2 млн зарегистрированных украинских беженцев.

В целом же Агентство ООН по беженцам сообщило, что с начала конфликта по настоящее время Украину покинули более 10 млн человек, из которых на родину вернулись около 4,2 млн. По оценкам организации, до сих пор в Европе остаются свыше 6 млн беженцев.

«Решения принимались спешно»

Как отметил в беседе с RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, нынешняя ситуация с украинскими беженцами в Европе стала следствием поспешных решений и выводов Брюсселя относительно конфликта в республике.

«Решения принимались в политическом угаре. Нужно было срочно помогать Украине и давить Россию санкциями. При этом там не задумывались, какими могут быть долгосрочные перспективы этой помощи и последствия от давления. К тому же изначально не было принято во внимание, кого считать беженцами с Украины, учитывая, что украинцы обладают правом свободного въезда на территорию ЕС и выезда с неё», — пояснил эксперт.

В свою очередь, политолог Юрий Бондаренко в комментарии RT заметил, что в Евросоюзе никто не ожидал, что помогать Украине придётся так долго.

«Все думали, что это разовая акция, которая быстро завершится после того, как Россия отступит под давлением западных санкций, а беженцы триумфально вернутся домой. Соответственно, те страны, которые их приняли, будут восприняты как спасители, особенно на волне дикой русофобии. Однако ситуация приняла другой оборот и «спасители» получили на иждивение «спасаемых», — сказал аналитик.

Он также предположил, что принимающие страны со временем всё больше будут закручивать гайки в отношении украинских беженцев, так как их бюджет не рассчитан на продолжительную благотворительность.

«Те, кто решат задержаться в Европе подольше, испытают все прелести отношения к себе, которое будет только ухудшаться по мере прозрения западных стран насчёт обратного эффекта санкций. И я больше чем уверен, что к оставшимся украинцам отношение резко ухудшится», — выразил мнение Бондаренко.

Флаги стран ЕС

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Он также добавил, что для Европы перенаселение украинцами может быть чревато социальными и экономическими взрывами.

«Европейские обыватели настолько привыкли к комфортной жизни, что любое падение её уровня будет воспринято крайне болезненно. Поэтому начнутся поиски виноватого. Но поскольку президент России Владимир Путин и так уже во всём «виноват», то в качестве источника всех бед он уже не будет удовлетворять население Европы. А вот собственные элиты и украинцы могут получить по полной программе», — предположил аналитик.

Схожую точку зрения высказал в беседе с RT и политолог Андрей Манойло. Он считает, что наплыв украинских беженцев может усугубить криминогенную обстановку в Европе.

«Потому что из зон конфликта бегут ещё и люди, которые были в разных нацистских формированиях и организациях на Украине. Там, где они появляются, тут же возникают каналы для поставок оружия из зоны боевых действий, в том числе оружия западного производства. А где поставка оружия, там подтягиваются и остальные составляющие криминального мира», — пояснил эксперт.

Вместе с тем, считает он, у Европы было мало шансов избежать втягивания в украинский конфликт, так как она находится под большим влиянием США.

«Европа для Вашингтона является расходным материалом: на европейские деньги закупается американское оружие для поставок Киеву, на них же содержатся украинские беженцы. США выполняют роль центра управления Евросоюзом. К тому же значительная часть европейских элит — это люди, обучавшиеся в США, и делающие при помощи Вашингтона карьеру. Поэтому идти против США нынешние европолитики не будут, даже если это наносит ущерб их собственным странам», — резюмировал Манойло.