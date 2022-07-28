«Ставка не сыграла»: почему Запад терпит неудачу в стремлении изолировать Россию от остального мира

Усилия стран Запада по изоляции России привели лишь к его самоизоляции от остального мира, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что все попытки западного истеблишмента запугивать другие государства, ставить им условия и рассылать методички только ещё больше заводят его в тупик. По словам Захаровой, у коллективного Запада не сталось инструментов, чтобы переиграть ситуацию, в которой он поставил на кон своё реноме. Между тем глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, говоря о текущей ситуации, посетовал, что даже западные СМИ иногда выступают в качестве «резонатора российского дискурса». В свою очередь, эксперты считают закономерным провал попыток США и их союзников выставить Россию изгоем, так как отнюдь не все страны готовы жертвовать своими интересами в угоду Западу.

Попытки западных стран изолировать Россию привели к обратному эффекту. Такое мнение высказала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik.

«Изоляция, которую объявил Запад в отношении России, превратилась в самоизоляцию Запада от остального мира, — пояснила дипломат. — Что бы ни происходило, как бы они ни запугивали, какие бы методички они ни рассылали, какие условия бы они ни ставили, сколько бы они ни бегали по министрам и президентам различных стран, они ставят себя в ещё более глупое положение и заводят себя в ещё больший тупик».

Она отметила, что попытки США и их союзников любыми способами навязать свою повестку другим странам вызывают у тех только смех. В качестве примера Захарова привела действия американской стороны в преддверии африканского турне главы МИД России Сергея Лаврова.

«Американские дипломаты за своей подписью, мы знаем этих людей... отправили ноту по некоторым странам региона, где сказали, что крайне нежелательно... чтобы высокие представители этих стран встречались и фотографировались с Лавровым», — рассказала Захарова.

По её словам, в государствах, которые США ещё недавно относили к третьему миру, теперь смеются над подобными действиями Вашингтона, «полагая их абсолютно нецивилизованными, просто варварскими». Представитель МИД также выразила уверенность, что у Запада не осталось ни дипломатических, ни международно-политических инструментов, чтобы «переиграть ситуацию».

Официальный представитель МИД Мария Захарова

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

«Я понимаю, что для них это, возможно, была такая финальная игра. Возможно, действительно, они задрали ставки настолько, что на кон надо было поставить всё, — даже то, чего нет. А именно реноме... Их ставка не сыграла. А теперь они не понимают, что эта ставка начинает играть против них каждый день всё больше и больше», — констатировала Захарова.

«Слушать глупости небезопасно»

Невозможность изолировать Россию от мирового сообщества косвенно был вынужден признать и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. В интервью радиостанции Cadena SER 26 июля он посетовал, что даже западные средства массовой информации сегодня больше интересует позиция Москвы, чем Брюсселя.

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«Иногда даже западные СМИ выступают в качестве резонатора российского дискурса. Лавров едет в Африку, чтобы сказать, что в проблеме виноваты европейские санкции, и вся западная пресса повторяет это. Я еду в Африку, чтобы сказать обратное... и никто не подхватывает», — цитирует ТАСС руководителя европейской внешнеполитической службы.

В аналогичной ситуации, по его словам, оказался недавно и председатель Европейского совета Шарль Мишель, побывавший на саммите Африканского союза, чтобы объяснить позицию ЕС.

«Я не видел ни одной газеты, ни одного западного СМИ, которое воспроизвело бы это... Есть определённая тенденция слушать врага, противника», — пожаловался Боррель.

На замечание главы европейской дипломатии отреагировала Мария Захарова. В своём Telegram-канале она высказала предположение, что западная пресса просто «бережёт своё ментальное здоровье, предпочитая Лаврова».

«Мы то, что мы едим, в том числе информационно... Слушать глупости небезопасно. А цитировать их тем более», — подчеркнула представитель МИД.

«Воспалённое воображение»

Между тем в США не оставляют попыток пролоббировать своё видение ситуации, продолжая утверждать, что Россия находится в мировой изоляции, а все поездки её высокопоставленных представителей по другим странам — это якобы попытки пресечь недовольство Москвой. В частности, с таким заявлением на брифинге выступил 25 июля официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс, отвечая журналисту, который попросил уточнить, так ли в США представляли себе изоляцию России, руководство которой посещает саммит G20, проводит турне по Африке, участвует в подписании соглашения по вывозу зерна в Турции и посещает трёхсторонний саммит в Иране.

«Становится ясно, что Россия осознаёт, что её действия приводят к тому, что она становятся изгоем», — сказал Прайс.

В качестве аргумента он заявил о якобы существовании «широкого консенсуса» среди стран «Большой двадцатки» по поводу того, что РФ следует осудить и что её действия усугубляют глобальный продовольственный кризис.

«Совершенно очевидно, что министр иностранных дел Лавров ищет возможности взаимодействовать со странами, чтобы попытаться пресечь недовольство Россией», — добавил Прайс.

Госдепартамент США

AP

В посольстве РФ в Вашингтоне заявление представителя Госдепа назвали огульным и не выдерживающим критики. Там отметили, что «пропитанное русофобией стремление внешнеполитического ведомства США исказить действительную картину событий» вызывает недоумение не только у России, но и среди местных СМИ.

«Попытки представить нашу страну изолированной вызваны «воспалённым воображением» американских деятелей, которые всё больше утрачивают связь с реальностью», — подчеркнули в дипмиссии.

Неудачу Запада в попытке изолировать Россию констатировал и обозреватель американского журнала The National Interest Марк Эпископос. По его мнению, несмотря на усилия европейских и американских политиков организовать «единый глобальный фронт против Кремля», значительная часть незападного мира сохраняет нейтралитет или даже поддерживает российский взгляд на ситуацию на Украине.

«Геополитическая уникальность»

По мнению политолога Андрея Манойло, заявления Запада о всемирной изоляции России — типичная попытка выдать желаемое за действительное.

«Никакой изоляции нет. Более того, у большинства стран G20 отсутствует единая позиция по поводу осуждения России. В процентном соотношении число стран, осуждающих Россию и сочувствующих ей, примерно одинаково. Заявления об изоляции напоминают мантру, которую любят повторять западные политические деятели, чтобы успокоить себя», — пояснил собеседник RT.

Он отметил, что многие государства стараются соблюдать нейтралитет в вопросе украинского конфликта, так как безоговорочное следование позиции США чревато для них утратой суверенных интересов.

«Для очень многих стран большое значение имеет сотрудничество с РФ по различным направлениям. И не все в мире готовы жертвовать своими интересами ради демонстрации лояльности Западу. К тому же невозможно вычеркнуть Россию из мировой экономики. Можно вешать ярлыки на неё, но долго они всё равно не продержатся», — уверен аналитик.

В свою очередь, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман заметил, что американские и европейские элиты «живут вчерашним днём», ошибочно полагая, что для России разрыв отношений с Западом тождественен изоляции.

«Они предпочитают игнорировать реальность. Ведь им очень тяжело смириться с утратой глобальной военно-политической гегемонии, за которой очень скоро последует и экономический кризис. Не стоит забывать, что своей конкурентоспособностью европейская промышленность во многом обязана стабильным поставкам доступных российских энергоресурсов», — сказал Фельдман в разговоре с RT.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Республики Уганда Йовери Мусевени

globallookpress.com

© MFA Russia

К тому же, как напомнил эксперт, во многом именно по вине Запада страны Азии, Африки и Латинской Америки столкнулись с бедностью и региональными конфликтами.

«Неудивительно, что эти страны с одобрением и надеждой смотрят на Россию, которая решительно бросает вызов однополярному несправедливому миропорядку. Москва сегодня публично озвучивает то, что думают граждане и лидеры многих развивающихся государств», — пояснил Фельдман.

В связи с этим, считает он, все попытки Запада изолировать Россию на мировой арене, сделать её изгоем в глазах остальных государств изначально не имели шанса на успех.