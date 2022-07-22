Шойгу рассказал о подписании двух документов по продовольствию в Стамбуле

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в Стамбуле 22 июля подписаны два документа, которые нацелены на решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки.

«Хочу подчеркнуть, что данные документы взаимосвязаны и представляют собой единый пакет», — отметил Шойгу.

По его словам, первый документ является меморандумом, который предполагает подключение ООН по снятию различных ограничений на экспорт российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

«Второй документ определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине», — сказал министр.

Шойгу рассказал, что основу второго документа составляет алгоритм, который предложила российская сторона. Этот алгоритм предусматривает в том числе морской гуманитарный коридор, по которому коммерческие суда могут безопасно следовать в контролируемые Украиной черноморские порты и обратно.

Он объяснил, что в соответствии с соглашением, подписанным Россией, Турцией, представителями ООН и Украиной, в Стамбуле создаётся совместный четырехсторонний координационный центр.