Шойгу: досмотр судов с украинской продукцией будет на выходе и входе в Чёрное море

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Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что досмотр судов с украинской продукцией будет проводиться на выходе и входе в Чёрное море.
Шойгу: досмотр судов с украинской продукцией будет на выходе и входе в Чёрное море
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба Минобороны Турции

Он рассказал, что в соответствии с соглашением, подписанным Россией, Турцией, представителями ООН и Украиной, в Стамбуле создаётся совместный четырехсторонний координационный центр.

По словам министра, представители центра будут проводить досмотры судов, которые задействованы в вывозе украинской сельскохозяйственной продукции, чтобы не допустить провоз вооружения и боеприпасов, а также исключить провокации.

«Досмотр будет проводиться как на выходе, так и на входе в Чёрное море», — сказал Шойгу.

По словам главы Минобороны России, безопасность в украинских территориальных водах, в том числе противоминные мероприятия, должен обеспечивать Киев.

По данным Минобороны, Шойгу в ходе встречи с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем подписал меморандум о взаимодействии в обеспечении поставок российских удобрений и сельскохозяйственной продукции на мировые рынки.

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