Шойгу и Гутерреш подписали меморандум о поставках сельхозпродукции России на мировые рынки
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Гутерреш при этом отметил большой опыт Шойгу в миротворческих операциях в различных регионах, в частности в Закавказье.
«Я посмотрел документ, который вы привезли, и готов его сейчас подписать. Для нас очень важно решить вопрос экспорта на мировые рынки российского зерна», — сказал Генсек ООН.
22 июля Сергей Шойгу прибыл в Стамбул для участия в подписании документов о снятии ограничений на поставки российских продуктов на экспорт и о содействии со стороны России вывозу украинского зерна.