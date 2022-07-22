Шойгу и Гутерреш подписали меморандум о поставках сельхозпродукции России на мировые рынки

Министр обороны России Сергей Шойгу встретился с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем. В ходе встречи стороны подписали меморандум о взаимодействии в обеспечении поставок российских удобрений и сельскохозяйственной продукции на мировые рынки, сообщило Минобороны.

Гутерреш при этом отметил большой опыт Шойгу в миротворческих операциях в различных регионах, в частности в Закавказье.

«Я посмотрел документ, который вы привезли, и готов его сейчас подписать. Для нас очень важно решить вопрос экспорта на мировые рынки российского зерна», — сказал Генсек ООН.

22 июля Сергей Шойгу прибыл в Стамбул для участия в подписании документов о снятии ограничений на поставки российских продуктов на экспорт и о содействии со стороны России вывозу украинского зерна.