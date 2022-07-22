«Страна.ua»: Украина подписала свою часть соглашения по зерну
- AP
- © Khalil Hamra
«Украина, Турция и ООН подписали соглашение об экспорте зерна из украинских портов», — говорится в сообщении в Telegram-канале издания.
Отмечается, что подписи на документе поставили министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, министр обороны Турции Хулуси Акар и генсек ООН Антониу Гутерреш.
Как сообщает издание, согласно договору, Украина сохраняет контроль над портами Одесса, Черноморск и Южный.
Ранее помощник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Россия и Украина раздельно подпишут договоры по зерну с Турцией и ООН.
21 июля глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что открытие зернового коридора для поставок по морю зерна и сельхозпродукции с Украины ожидается в ближайшие дни.