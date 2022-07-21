Чавушоглу: открытие зернового коридора ожидается в ближайшие дни

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Открытие зернового коридора для поставок по морю зерна и сельхозпродукции с Украины ожидается в ближайшие дни, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в эфире ТРТ.
Чавушоглу: открытие зернового коридора ожидается в ближайшие дни
  • AP
  • © Russian Foreign Ministry Press Service

«В ближайшие дни можно ждать положительных новостей в вопросе открытия зернового коридора. Лично я в вопросе открытия зернового коридора настроен оптимистично», — цитирует его ТАСС.

По словам турецкого дипломата, если удастся решить эту проблему, появится небольшая надежда на урегулирование украинского кризиса.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что рассчитывает на подписание меморандума по зерновому вопросу на встрече делегаций Турции, России, Украины и ООН на текущей неделе.

Российский лидер Владимир Путин отметил, что турецкая сторона многое сделала для достижения договорённости по вывозу украинского зерна.

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