Путин: Турция многое сделала для достижения договорённости по вывозу зерна Украины

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Турецкая сторона многое сделала для достижения договорённости по вывозу украинского зерна, заявил президент России Владимир Путин.

«Я уже говорил, что Турецкая Республика и лично президент Эрдоган многое сделали для того, чтобы была достигнута договорённость по вывозу украинского зерна», — сказал Путин в ходе пресс-конференции для СМИ по итогам поездки в Иран.

Он уточнил, что Россия исходила из того, чтобы ограничения, связанные с возможными поставками на экспорт российского зерна, были сняты.

Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что план по зерновому вопросу согласован «четвёркой» на общих принципах и теперь необходима его конкретизация.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш также прокомментировал переговоры по экспорту зерна, которые прошли в Стамбуле. По его словам, участники переговоров сумели прийти к согласию по многим существенным аспектам экспорта зерна.

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