Путин: Турция многое сделала для достижения договорённости по вывозу зерна Украины

Турецкая сторона многое сделала для достижения договорённости по вывозу украинского зерна, заявил президент России Владимир Путин.

«Я уже говорил, что Турецкая Республика и лично президент Эрдоган многое сделали для того, чтобы была достигнута договорённость по вывозу украинского зерна», — сказал Путин в ходе пресс-конференции для СМИ по итогам поездки в Иран.

Он уточнил, что Россия исходила из того, чтобы ограничения, связанные с возможными поставками на экспорт российского зерна, были сняты.

Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что план по зерновому вопросу согласован «четвёркой» на общих принципах и теперь необходима его конкретизация.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш также прокомментировал переговоры по экспорту зерна, которые прошли в Стамбуле. По его словам, участники переговоров сумели прийти к согласию по многим существенным аспектам экспорта зерна.