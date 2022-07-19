Эрдоган заявил о конструктивной роли России на переговорах по ситуации с зерном

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным отметил конструктивную роль России в ходе переговоров по вывозу украинского зерна.

«В ходе последних стамбульских переговоров (по экспорту зерна. — RT) позиция, которую заняла российская сторона, была очень положительной и конструктивной», — цитирует его ТАСС.

Эрдоган выразил уверенность, что итоги переговоров по ситуации с зерном будут обсуждаться во всём мире.

Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что план по зерновому вопросу согласован «четвёркой» на общих принципах и теперь необходима его конкретизация.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш также прокомментировал переговоры по экспорту зерна, которые прошли в Стамбуле. По его словам, участники переговоров сумели прийти к согласию по многим существенным аспектам экспорта зерна.

В Кремле ожидают, что в ближайшее время переговоры по зерну с участием представителей России, Турции, Украины и ООН будут продолжены.