Песков: Россия ожидает продолжения переговоров по ситуации с зерном

В Кремле ожидают, что в ближайшее время переговоры по зерну с участием представителей России, Турции, Украины и ООН будут продолжены.

«Мы ожидаем, что в самое ближайшее время эти переговоры будут продолжены», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Первому каналу. Его слова приводит Интерфакс.

Он добавил, что «Россия готова внести свой вклад в решение проблемы продовольственного кризиса, который не просто зреет, а уже созрел во всём мире».

При этом Песков подчеркнул, что «ни ситуация на Украине, ни украинское зерно не являются причиной этого кризиса, это лишь маленькая толика».

Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что план по зерновому вопросу согласован «четвёркой» на общих принципах и теперь необходима его конкретизация.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш также прокомментировал переговоры по экспорту зерна, которые прошли в Стамбуле. По его словам, участники переговоров сумели прийти к согласию по многим существенным аспектам экспорта зерна.