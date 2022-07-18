В Минобороны Турции заявили о согласовании плана по зерну всеми сторонами переговоров

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Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что план по зерновому вопросу согласован «четвёркой» на общих принципах и теперь необходима его конкретизация.
В Минобороны Турции заявили о согласовании плана по зерну всеми сторонами переговоров
  • AP
  • © Virginia Mayo

«План перевозки зерна и продуктов питания был согласован на общих принципах. Мы продолжаем наши усилия, чтобы превратить его в конкретный документ для начала процесса реализации», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прокомментировал переговоры по экспорту зерна, которые прошли в Стамбуле. По его словам, участники переговоров сумели прийти к согласию по многим существенным аспектам экспорта зерна.

Российская сторона на встрече в Стамбуле по вопросу поставок зерна предложила меры по работе портов Украины для исключения поставок оружия.

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