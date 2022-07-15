Минобороны России сообщило, что российская сторона на встрече по вопросу поставок зерна в Стамбуле предложила меры по работе портов Украины для исключения поставок оружия.

«Россия предложила меры, обеспечивающие перевозки продовольствия иностранным государствам, в том числе российским партнёрам, исключающие использование данных логистических цепочек для поставок киевскому режиму вооружения и военной техники, а также недопущения провокаций», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства в Telegram.

Отмечается, что предложения России в основном поддержаны участниками консультаций.

В Минобороны заявили, что в ближайшее время работа по формированию итогового документа «Черноморская инициатива» будет завершена.

Россия в Стамбуле предложила меры по работе портов Украины для исключения поставок оружия

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прокомментировал переговоры по экспорту зерна, которые прошли в Стамбуле. По его словам, участники переговоров сумели прийти к согласию по многим существенным аспектам экспорта зерна.

При этом он подчеркнул, что «потребуется ещё большая техническая работа, чтобы претворить в жизнь достигнутый сегодня прогресс».

Турецкое Минобороны сообщило, что на переговорах делегаций Турции, России, Украины и ООН по ситуации с поставками зерна достигнута договорённость о создании координационного центра в Стамбуле.