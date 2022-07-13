Генсек ООН прокомментировал переговоры по зерну в Стамбуле

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прокомментировал переговоры по экспорту зерна, которые прошли в Стамбуле.
Генсек ООН прокомментировал переговоры по зерну в Стамбуле
  • AP

По его словам, участники переговоров сумели прийти к согласию по многим существенным аспектам экспорта зерна.

«Это было субстантивное согласие по многим аспектам, а именно — по вопросам о механизмах контроля, координации, разминированию, по многим, я бы сказал, существенным аспектам», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что в Стамбуле были сделаны важные шаги в направлении обеспечения безопасного и надёжного вывоза продовольствия с Украины через Чёрное море.

При этом он подчеркнул, что «потребуется ещё большая техническая работа, чтобы претворить в жизнь достигнутый сегодня прогресс».

Ранее турецкое Минобороны сообщило, что на переговорах делегаций Турции, России, Украины и ООН по ситуации с поставками зерна достигнута договорённость о создании координационного центра в Стамбуле.

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