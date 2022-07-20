Эрдоган рассчитывает, что документ по зерновому вопросу подпишут на текущей неделе

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает, что меморандум по зерновому вопросу будет подписан на встрече делегаций Турции, России, Украины и ООН на текущей неделе.
Эрдоган рассчитывает, что документ по зерновому вопросу подпишут на текущей неделе
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«На состоявшейся на прошлой неделе в Стамбуле технической встрече была достигнута договорённость по основным направлениям процесса в рамках плана ООН. На этой неделе мы хотим связать этот меморандум в письменный текст», — сказал Эрдоган. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что турецкая сторона многое сделала для достижения договорённости по вывозу украинского зерна.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш также прокомментировал переговоры по экспорту зерна, которые прошли в Стамбуле. По его словам, участники переговоров сумели прийти к согласию по многим существенным аспектам экспорта зерна.

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