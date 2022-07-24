«Миф о единстве»: почему глава Венгрии заявил о возможном окончании западного господства из-за конфликта на Украине

Украинский кризис может демонстративно положить конец господству Запада, и в дверь постучится многополярный миропорядок, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, антироссийские санкции не пошатнули Москву, а правительства европейских стран рушатся по принципу домино, цены на энергоресурсы растут, и теперь Западу нужна новая стратегия. Венгерский премьер считает, что она должна быть основана на проведении «переговоров о мире» на Украине, а не на «победе на поле боя». По мнению экспертов, Орбан даёт очень трезвую оценку ситуации в Европе и взаимоотношений России и Запада, однако, в отличие от венгерского премьера, другие западные лидеры либо не понимают суть происходящего, либо заведомо обманывают своё население.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан допустил окончание западного господства из-за конфликта на Украине. Такое мнение он высказал, выступая 23 июля с речью в румынском городе Бэиле-Тушнад.

«Вполне может быть, что эта война демонстративно положит конец западному господству, которое могло разными способами в некоторых случаях создавать, объединять весь мир против кого-то... и в дверь постучится многополярный миропорядок», — цитирует Орбана РИА Новости.

По словам венгерского премьера, стратегия Запада, основанная на желании ослабить Россию, помочь Украине выиграть в боевом противостоянии с РФ за счёт поставок оружия НАТО, а также получить поддержку всего мира, провалилась. И теперь правительства европейских стран рушатся по принципу домино, а цены на энергоресурсы растут. Западу нужна новая стратегия, считает Орбан.

«Мы сидим в машине, у которой пробиты все четыре колеса: очевидно, что так войну не выиграть, — приводит агентство Reuters слова премьера Венгрии. — Необходима новая стратегия, которая должна быть сосредоточена на проведении переговоров о мире и подготовке приемлемого мирного соглашения, а не на победе на поле боя».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

AP

© Geert Vanden Wijngaert

Как отметил Орбан, Украина никогда не сможет одержать верх в противостоянии с Россией «просто потому, что у российской армии есть асимметричное преимущество».

«Поскольку Россия хочет гарантий безопасности, конец этой войне могут положить лишь мирные переговоры между Россией и Америкой», — считает венгерский премьер.

По мнению заместителя директора Института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова, Орбан даёт очень трезвую оценку ситуации в Европе и взаимоотношений России и Запада. По словам эксперта, многие другие западные лидеры либо не понимают сути происходящего, «либо заведомо обманывают своё население».

«Премьер Венгрии объективно анализирует происходящее согласно той ситуации, которая сложилась в ЕС в результате антироссийской политики, проводимой Брюсселем. Практически все остальные лидеры Евросоюза, в отличие от Орбана, из-за своей ангажированности не хотят признавать, что благополучие Европы зависит от взаимовыгодного сотрудничества с Россией. Почти все страны ЕС прогнулись под диктат Брюсселя, но Венгрия продолжает защищать свои нацинтересы», — заявил аналитик в беседе с RT.

Брюссельский диктат

Как напомнил Шаповалов, Венгрия — единственная страна ЕС, которая не поддержала полностью санкционный курс Евросоюза против России, из-за чего Брюссель стал оказывать давление на Будапешт.

«В отличие от всех остальных стран ЕС, Венгрия занимает рациональную позицию. И это вызывает крайне негативную реакцию со стороны Брюсселя, который стремится навязать Будапешту свою политику и применяет меры давления на независимое государство. В частности, руководство ЕС грубо шантажирует венгерские власти отказом от финансирования страны под предлогом коррупции и других внутренних проблем», — заявил эксперт.

По данным Reuters, Еврокомиссия (ЕК) дала Будапешту последний месяц «на устранение причин обеспокоенности ЕК по поводу соблюдения принципа верховенства права» — комиссия считает, что из-за коррупционной составляющей при проведении тендеров деньги ЕС в Венгрии подвержены риску. Если Венгрия не выполнит поставленные условия, Брюссель попросит правительства стран Евросоюза заморозить часть средств, которые Будапешт должен был получить в рамках бюджета ЕС на период 2021—2027 годов, пишет агентство.

По мнению Владимира Шаповалова, требования ЕС — грубый шантаж и вмешательство во внутренние дела суверенного государства.

«И дело вовсе не в соблюдении принципа верховенства права — таким образом Брюссель стремится навязать своё видение ситуации в отношении России и принудить венгерское руководство принять ту антироссийскую политику, которую транслирует Брюссель. Всё это свидетельствует о том, что ни о какой демократии и равноправии в ЕС речь не идёт», — считает аналитик.

Шаповалов также напомнил, что Венгрия выступила против инициативы председателя Европейской народной партии в Европарламенте Манфреда Вебера о так называемом справедливом распределении газа среди членов ЕС, который при этом использовал в своей речи термин «принудительная солидарность».

«Венгерские газохранилища останутся в собственности Венгрии. Газ, купленный на деньги венгерских налогоплательщиков и хранящийся в венгерских газохранилищах, будет использоваться в Венгрии. Предложение Вебера чем-то напоминает нам коммунизм», — отреагировал на предложение Вебера глава венгерского МИД Петер Сийярто.

После этого, 21 июля, глава венгерского внешнеполитического ведомства прибыл с необъявленным визитом в Москву, где встретился со своим коллегой Сергеем Лавровым и вице-премьерами российского правительства Александром Новаком и Денисом Мантуровым с целью «обеспечить безопасное энергоснабжение Венгрии в последующие месяцы». По итогам встреч Сийярто пояснил, что Венгрия хочет купить у России дополнительно 700 млн куб. м газа, поскольку, по его словам, приобрести такой объём Будапешт сможет только у РФ.

«Можно мечтать, можно различные воздушные шары дуть, но физическая реальность остаётся физической реальностью», — отметил он, мотивируя намерения Будапешта.

В свою очередь, глава российского МИД Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с Петером Сийярто заявил, что Москва немедленно рассмотрит обращение Венгрии по увеличению поставок газа. При этом российский министр отметил, что дальнейшему развитию практической кооперации России и Венгрии «мешает откровенно русофобская политика, проводимая Вашингтоном и евросоюзовским Брюсселем».

Глава МИД РФ Сергей Лавров и его венгерский коллега Петер Сийярто

© МИД РФ

«Она предполагает безудержное наращивание санкций без здравого анализа последствий для самих стран, которые эти ограничения вводят. Безусловно, мы не заинтересованы в том, чтобы подобного рода вещи мешали нашему сотрудничеству. Будем искать и находить решения, которые сделают наше взаимодействие во всех областях независимым от подобного рода капризов и попыток «наказания», — подчеркнул Лавров.

Демонстрация несостоятельности

Поскольку позиция Венгрии — как в сфере энергетики, так и в области международной политики — крайне неудобна для руководства Евросоюза, давление Брюсселя на Будапешт будет только нарастать, считает Владимир Шаповалов.

«Венгрия разрушает миф о единстве Запада в борьбе с Россией, и это свидетельствует о том, что не все страны ЕС поддерживают линию Брюсселя и Вашингтона, не говоря уже об остальном мире, — сказал эксперт. — Поэтому давление на Венгрию будет продолжаться и усиливаться, поскольку она является последним оплотом хоть какой-то адекватности в ЕС, государством, которое стремится защитить свои нацинтересы, а не евроатлантическую солидарность».

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Стратегия ЕС, о которой говорит Орбан, действительно приносит крайне негативные плоды для Европы в виде усугубляющегося экономического и энергетического кризиса, считает Шаповалов.

«Эти отрицательные тенденции будут усиливаться к осени. Но Запад не будет менять свой подход, поскольку делать это некому: те политики, которые находятся там у власти, абсолютно неадекватно оценивают ситуацию и являются заложниками политики Брюсселя и Вашингтона, принимая решения не в интересах собственных стран. В этом смысле западные европейские элиты демонстрируют абсолютную несостоятельность и недееспособность», — отметил аналитик.

Главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич также считает, что Брюссель не прислушается к призывам венгерского премьер-министра.

«Этого, к сожалению, не произойдёт, поскольку руководство ЕС пребывает в иллюзии, что ему удастся додавить Москву за счёт новой порции санкций и очередного пакета военной помощи, предназначенной Киеву. Но всё это в первую очередь бьёт по экономике самой Европы и усугубляет внутренние проблемы ЕС», — заявил эксперт в разговоре с RT.

Межевич также считает, что позиция Орбана будет встречена на Западе колоссальной критикой и непониманием.

Здание правительства Венгрии

Legion-Media

© Alexey Panferov

«Понятно, что на венгерского премьера накинутся. Он ведёт свою европейскую страну непростой дорогой и называет вещи своими именами, признаёт, что ситуация будет развиваться в сторону многополярности. Такой честный подход заслуживает уважения», — подчеркнул эксперт.

«Позиция Орбана — явное подтверждение того, что понимание мира, которое пытается донести до Запада Россия, становится очевидным для политиков в Европе, хотя не все они в этом признаются», — констатировал Межевич.

Впрочем, скоро граждане стран ЕС начнут задавать Брюсселю неудобные вопросы, и ему придётся смягчить свою антироссийскую позицию, считает аналитик.

«Еврочиновники очень боятся, что рано или поздно кризис в Европе обернётся поиском виноватых. Жители Евросоюза будут спрашивать своих политиков, почему вместо решения энергетических проблем Брюссель борется с Орбаном, который пытается обеспечить свою страну газом и другими ресурсами. Поэтому не исключено, что в ближайшее время мы услышим ещё не об одной отставке европейского правительства в ЕС», — заключил аналитик.