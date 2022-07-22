«Правительство было вынуждено принимать непопулярные решения»: чем спровоцирован политический кризис в Италии

К отставке премьер-министра Италии Марио Драги привёл разрастающийся кризис не только в самой республике, но и в ЕС, считают опрошенные RT эксперты. По их мнению, власти страны столкнулись с целым комплексом проблем в политике и экономике, которые в том числе стали следствием антироссийских санкций и курса Рима на военную поддержку киевского режима. Глава правительства Италии повторно подал прошение об отставке президенту Серджо Маттарелле, и на этот раз оно было «принято к сведению». Позднее Маттарелла распустил парламент. Теперь Италию ожидают досрочные парламентские выборы, которые должны пройти 25 сентября. Аналитики не исключают, что политическая турбулентность может распространиться и на другие страны Европы по мере углубления социально-экономических трудностей, связанных с ситуацией на Украине.

Решение премьер-министра Италии Марио Драги уйти в отставку продиктовано стремительно разрастающимся политическим кризисом не только в самой республике, но и во всей Европе. К такому выводу пришли опрошенные RT эксперты.

С их точки зрения, итальянское правительство стало заложником социально-политических и экономических проблем, спровоцированных в том числе антироссийскими санкциями и курсом Рима на военную поддержку киевского режима.

«Драги прекрасно осознаёт, что не сможет разрешить все эти сложности, с чем преимущественно и связано его решение покинуть свой пост. Итальянцы начали выходить на улицы, выступая против поставок оружия Киеву, а также против укрепления связей с США и НАТО, которые и вовлекли страну в украинский кризис. Это негативно отразилось на уровне поддержки премьера и в обществе, и в правительстве, а также на его возможностях эффективно управлять процессами внутри страны», — пояснил политолог Александр Асафов в комментарии RT.

Как полагает ведущий научный сотрудник, руководитель Центра итальянских исследований Института Европы РАН Елена Алексеенкова, уйти в отставку Драги пришлось в том числе из-за глубоких разногласий в правительстве и обществе относительно дальнейшего политического курса Италии.

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«И речь не только об украинском кризисе, но и о том, какие экономические меры необходимо предпринимать для спасения итальянской экономики в условиях энергетического кризиса, засухи в стране и растущей инфляции. Стало понятно, что все видят ответы на эти вызовы по-разному, и та консенснусная база, которая была ранее сформирована и на основании которой Драги пришёл к власти, сейчас, по сути, распалась», — пояснила аналитик в беседе с RT.

Напомним, накануне премьер-министр Италии передал прошение об отставке главе государства Серджо Маттарелле, о чём сообщили в президентском Квиринальском дворце. Как отмечалось, прошение Драги было «принято к сведению», а правительству поступило поручение выполнять текущие обязанности.

После этого глава МИД республики Луиджи Ди Майо возложил ответственность за отставку Драги на партии, якобы симпатизирующие РФ, имея в виду Движение пяти звёзд (M5S) и «Лигу». Прежде глава итальянской дипломатии в интервью изданию The Politico заявлял, что российское руководство якобы празднует падение ещё одного западного правительства.

При этом, как подчеркнула официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга для прессы 21 июля, Москва шокирована обвинениями в причастности РФ к итальянскому политическому кризису.

«Об этом заявляют официальные лица в Италии, связывая внутриполитические перестановки с Россией. Это удивительно и, честно говоря, шокировало нас», — сказала она.

По словам Захаровой, такого рода обвинения в адрес России необоснованны, несостоятельны и «не имеют доказательной базы». Представитель МИД также отметила, что российской стороне выгодно сотрудничать с Италией, а не вмешиваться в её политическую жизнь.

Заседание правительства Италии

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Стоит отметить, что после прошения Драги об отставке Серджо Маттарелла 21 июля распустил парламент страны, следует из заявления президентской канцелярии. Теперь республику ждут досрочные парламентские выборы, которые должны состояться 25 сентября. При этом Марио Драги будет исполнять свои обязанности до момента формирования нового правительства по итогам избирательного процесса.

Политический кризис

Напомним, Драги на прошлой неделе уже подавал прошение об отставке из-за отказа партии «Движение пяти звёзд» (M5S), которая до недавних пор являлась ключевой в правящей коалиции, принимать участие в голосовании о доверии правительству в сенате. Однако прошение отклонил президент из-за того, что формально правительство не утратило поддержку парламентского большинства.

Стоит отметить, что M5S не стала отдавать свои голоса по вопросу о доверии правительству, поскольку он увязывался с принятием проекта закона о пакете помощи семьям и компаниям, положения которого не устраивали партию: там не считают указанные меры достаточными.

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Помимо этого, глава Движения пяти звёзд Джузеппе Конте не разделяет позицию премьера по украинскому вопросу. Так, Конте не поддержал отправку тяжёлого вооружения Киеву, заявив об отсутствии необходимости в наращивании «военной напряжённости». Позже он подтвердил такую точку зрения, спрогнозировав серьёзную экономическую рецессию в стране, а также указал на «нищенские зарплаты» в Италии и на то, что средний класс продолжает беднеть. Подобный подход возмутил Луиджи Ди Майо, что привело к расколу в M5S и его выходу из этой политической силы, которую вместе с ним также покинули порядка 60 парламентариев.

Усилия итальянских властей, направленные на предотвращение падения правительства Драги, британское издание The Guardian назвало политической огненной бурей в Европе. Газета отмечает, что для политиков в Европе растущие цены на топливо — это наиболее «смертоносное из макроэкономических потрясений», поскольку они порождают более высокую инфляцию и замедляют экономический рост. Издание также прогнозирует, что издержки, возникшие в связи с украинским конфликтом, стали испытанием для европейских лидеров. Впрочем, по мнению газеты, ситуация в регионе может стать ещё хуже.

«В ущерб своим интересам»

Как говорит Александр Асафов, глубинная причина политического кризиса в Италии заключается в первую очередь в увеличившемся влиянии Вашингтона на решения Рима после обострения ситуации на Украине.

«В Италии колоссальные проблемы возникли из-за того, что Рим вынужден был подчиниться чужой американской логике в ущерб своим экономическим, энергетическим и другим интересам. Итальянское правительство из-за этого было вынуждено принимать непопулярные решения, которые ведут к обострению напряжения в обществе и, как следствие, к политическому и парламентскому кризисам», — пояснил эксперт.

По его словам, под давлением Вашингтона итальянские власти слишком сконцентрировались на украинской повестке, «забыв про решение внутренних проблем».

«Действия в американском мейнстримном и одновременно антироссийском векторе по поводу тотальной поддержки Украины, в том числе в военном отношении, не оставили итальянскому правительству никакого пространства для манёвров, направленных на решение внутренних проблем Италии. Это и вызвало политическую нестабильность и недовольство в обществе», — считает аналитик.

Цены на газ в Италии

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Асафов провёл аналогию между ситуацией в политических кругах Италии и событиями во властных структурах Великобритании и Болгарии. Он не исключает, что подобная турбулентность может распространиться и на другие государства Европы.

«Всё это связано с новыми обстоятельствами, в том числе экономическим ущербом, вызванным введением санкционных пакетов против России, которые никак не защищают экономику европейских стран, а, напротив, вредят ей. Чем дольше будет затягиваться экономический кризис, связанный с нарушением логистических цепочек и финансовых систем, тем больше в странах Европы усугубится политическая нестабильность, последует череда отставок и прочих негативных последствий для правящих элит», — прогнозирует аналитик.

Схожей точки зрения придерживается и Елена Алексеенкова. Она напоминает, что Италия является третьей экономикой еврозоны и одной из ведущих стран союза «по политическому весу», а потому текущая ситуация в республике неминуемо отразится и на других государствах ЕС.