«Неверное решение»: на Западе продолжаются споры об отношении к российской культуре

В США и Европе продолжаются споры, связанные с отношением к российской культуре. Очередным поводом стал День независимости Штатов, в который обычно исполняют увертюру Петра Чайковского «1812 год». На этот раз одни творческие коллективы решили остаться верными традиции, другие — исполнить произведение, но объяснить перед концертом его смысл, а третьи — и вовсе отказаться от увертюры и любого упоминания о России. В то же время в защиту российской культуры выступила министр из Германии Клаудиа Рот.

На Западе на фоне спецоперации на Украине продолжаются дискуссии об отношении к российской культуре. Очередным поводом стал День независимости США, который отмечают 4 июля. Одной из главных праздничных традиций ещё с 1970-х стало исполнение увертюры Петра Чайковского «1812 год», написанной композитором в честь победы России в Отечественной войне. Однако в 2022-м некоторые коллективы решили пересмотреть свой подход к концертной программе.

Как пишет The New York Times, они отказались от исполнения знаменитой увертюры. Президент и исполнительный директор Хартфордского симфонического оркестра Стив Коллинз, например, отметил, что сейчас эта тема слишком деликатна и коллективу важнее никого не обидеть, чем соблюсти традицию.

«Риск оскорбить наших украино-американских друзей — тех, кого мы хотим поддержать, — намного перевешивал любую пользу от исполнения этого произведения, — заявил он. — В конечном счёте исполнить увертюру этим летом было не так уж важно».

Другие коллективы заменили «1812 год» работами американских композиторов. Среди них — музыкальный фестиваль Grand Teton. Его исполнительный директор Эмма Кайл объяснила, что коллектив «создаст новую традицию» и в этом году у него «всё будет американское».

Тем не менее несколько коллективов решили остаться верными традиции и снова представить работу Чайковского.

«Мы исполняем это во славу независимости и свободы, а также во славу людей, готовых ради этого многим пожертвовать», — говорит дирижёр Бостонского оркестра популярной музыки Кит Локхарт.

Также «1812 год» прозвучит в Массачусетсе в исполнении Плимутского филармонического оркестра. Его дирижёр Стивен Каридоянес предположил, что в противном случае люди могут подумать, что Запад пытается искоренить русскую культуру, что, по словам музыканта, абсолютно не соответствует действительности.

Некоторые ансамбли, намеренные проявить солидарность с Украиной, но не желающие отказываться от традиции, попытались найти творческие решения дилеммы. Так, Балтиморский симфонический оркестр исполнит увертюру, но перед концертом объяснит историю произведения.

Своё понимание «1812 года» решил дать и Муниципальный оркестр Нейпервилла: если обычно на праздничном концерте рассказывают, что увертюра стала ознаменованием победы русских над французами, то в этом году она описывается как «изображение всех побед над угнетением, в том числе в нашей собственной войне 1812 года». Любого упоминания России на концерте решили избегать.

«Я сказал: «Нет, мы не будем даже упоминать Россию ни разу», — вспоминает руководитель коллектива Рональд Дж. Келлер. — Всё это дело с Украиной и Россией сейчас не пользуется большой популярностью. Мы не хотели вмешиваться. Мы хотели, чтобы Америка, наша история и общая идея продолжали находиться в центре внимания».

По словам доцента кафедры музыкального образования Массачусетского технологического института Эмили Ричмонд Поллок, интерпретация увертюры «1812 год» и ранее неоднократно менялась. Если изначально композиция использовалась для прославления Российской империи, то со временем в США она стала синонимом американской демократии. По мнению эксперта, в будущем работа Чайковского обретёт новое толкование.

Протест против русофобии 9 мая 2022 года в Мюнхене

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В то же время в защиту российской культуры выступила государственный министр по вопросам культуры и СМИ Германии Клаудиа Рот. В интервью Augsburger Allgemeine политик отметила, что на эту тему ведутся активные дебаты, а сама она уверена, что бойкот российской культуры — неверное решение.

«Я считаю абсолютно неверным бойкот всего, что связано с российской культурой. Недавно бургомистр в земле Северный Рейн — Вестфалия запретил молодёжному оркестру исполнять Чайковского. Разгорелась общественная дискуссия, после чего оркестру всё же разрешили играть. Однако дебаты, безусловно, идут активные. Есть большая неопределённость в том, как обходиться с российской культурой… Российская культура — великая культура, будь то музыка, будь то литература, будь то Антон Чехов», — говорит политик.

Также по теме «Мост, объединяющий народы»: в Милане прошла акция в защиту российской культуры В Милане прошла акция против русофобии и в поддержку российской культуры. Ожидается, что в июне в разных городах Италии состоится ещё...

Ранее в Европе прошли акции против русофобии. Одно из мероприятий состоялось 30 июня в городе По на юго-западе Франции. Как сообщает ТАСС, в акции приняли участие преимущественно граждане республики. Они читали стихи Пушкина, а также несли плакаты с надписями: «Я француз. Нет русофобии. Нет дезинформации» и «Русофобия — это расизм».

Аналогичная акция прошла в июне в Италии. Её поддержал известный певец Аль Бано. Кроме того, против русофобии выступил итальянский оперный театр Ла Скала. Его управляющий Доминик Мейер заявил, что начнёт новый театральный сезон оперой «Борис Годунов», написанной русским композитором Модестом Мусоргским по произведению Александра Пушкина.