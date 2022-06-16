«Мост, объединяющий народы»: в Милане прошла акция в защиту российской культуры

В Милане прошла акция против русофобии и в поддержку российской культуры. Ожидается, что в июне в разных городах Италии состоится ещё несколько встреч, инициированных организациями, которые не согласны с политикой властей в отношении событий на Украине. Ранее против отмены русской культуры выступил миланский театр Ла Скала.

В Милане прошла акция «Скажем нет отмене культуры», в которой приняли участие более 100 человек. Участники собрались на площади рядом с Аркой Мира, чтобы выступить против русофобии и ущемления российской культуры. Инициатором встречи стала ассоциация «Друзья Великой России», которая с 2014 года работает над развитием и укреплением культурных связей между РФ и Италией.

По словам генерального секретаря организации Юлии Базаровой, на манифестацию пришло много местных жителей, а свою поддержку акции высказал известный певец Аль Бано и другие итальянские деятели культуры.

«Решение ассоциации выйти на площадь связано с желанием заявить о важности фундаментального права на правдивую информацию после того, как было несколько дискриминационных эпизодов по отношению к культуре в целом и к русской в частности», — цитирует Базарову ТАСС.

Акция прошла под лозунгом: «Культура — это диалог между народами. Нет русофобии. Нет отмене культуры. Истина для правдивой культуры».

«Если есть сила самозащиты человечества, то это, безусловно, культура. Это мост, объединяющий народы. Говорю от всего сердца: «Нет русофобии». Нет дискриминации русской культуры и её творцов, которыми можно только восхищаться», — подчеркнул актёр Давид Грамиччиоли.

На манифестации выступили российские артисты, а всем участникам подарили сборники рассказов Антона Чехова и роман «Идиот» Фёдора Достоевского в переводе на итальянский язык.

Ожидается, что 23 июня в Милане состоится следующая акция против русофобии, а также за выход Италии из НАТО. Кроме того, на 18 июня запланирована серия манифестаций в разных городах Италии, включая Рим, Флоренцию, Неаполь и Турин. Инициаторами выступят политические организации, выражающие несогласие с действующей политикой государства в отношении событий на Украине.

В мае митинг в защиту российской культуры прошёл в Риме на площади Санти Апостоли. Перед началом акции Юлия Базарова попросила участников не приносить с собой флаги РФ, чтобы не придавать событию политическую окраску. Главное, по её мнению, — отстоять своё право на важные культурные знания.

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«Мы видим, что происходит с нашей культурой в Италии, мы наблюдали за отменой курса по Достоевскому в Милане и балета Чайковского в Неаполе. Было много примеров, и нашу культуру, которая является частью мировой, начали ущемлять. Культура не имеет ни цвета кожи, ни языка, ни границ, она принадлежит всему миру», — сказала Базарова в беседе с РИА Новости.

Также против русофобии выступил итальянский оперный театр Ла Скала. Его управляющий Доминик Мейер заявил, что начнёт новый театральный сезон 7 декабря с оперы «Борис Годунов» русского композитора Модеста Мусоргского (по одноимённому произведению Александра Пушкина). Кроме того, Мейер заявил, что выступает против отмены русских опер и не будет прятаться, «когда читает Пушкина».

К нему присоединился музыкальный директор театра Риккардо Шайи.

«Мы ничего не имеем против российских исполнителей. Кто мы такие, чтобы судить? Я беру на себя ответственность за этот выбор», — приводит его слова «КоммерсантЪ».

В свою очередь, мэр Милана Джузеппе Сала напомнил, что репертуар для открытия сезона выбрали ещё до начала российской спецоперации на Украине, и подчеркнул, что «Борис Годунов» — «необыкновенная опера».

Ранее российская оперная певица Анна Нетребко вернулась на большую европейскую сцену. Она дала сольные концерты в Ла Скала и в Парижской филармонии. При этом в начале марта стало известно, что артистка не будет принимать участие в ближайших постановках Метрополитен-оперы. Также с ней прекратила сотрудничать Баварская государственная опера. Причиной стало невыполнение требования выступить с публичной критикой президента Владимира Путина. Позже исполнительница заявила, что уходит в творческий отпуск, объяснив это тем, что сейчас неподходящее время для её выступлений.