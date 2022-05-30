Триумф и овации: Анна Нетребко вернулась на большую сцену в Европе

Российская оперная певица Анна Нетребко дала сольный концерт на сцене театра Ла Скала в Милане. Публика восторженно встретила артистку. На минувшей неделе Нетребко также выступила в Парижской филармонии. Ранее несколько организаций отказались сотрудничать с певицей из-за того, что она не стала открыто осуждать российские власти в связи с проведением спецоперации на Украине, а сама Нетребко объявила о решении уйти в творческий отпуск.

Российская оперная певица Анна Нетребко вперые после перерыва выступила на сцене театра Ла Скала в Милане. Сольный концерт прошёл 27 мая и завершился громкими овациями и просьбами выступить на бис.

Насыщенная программа началась с арии Lo son l'umile ancella, для исполнения которой Нетребко разделила сцену с меццо-сопрано Еленой Максимовой, молодым итальянским скрипачом Джованни Андреа Заноном и пианистом Малкольмом Мартино. Всего в программе было около 15 произведений — от Рихарда Штрауса и Руджеро Леонкавалло до Петра Чайковского. Окончание каждого выступления сопровождалось бурными аплодисментами.

В социальных сетях звезда оперы поделилась фотографиями с этого волнующего события. На опубликованных кадрах Нетребко принимает благодарности, раздаёт автографы и со счастливой улыбкой собирает букеты цветов от поклонников после концерта.

Также на минувшей неделе, 25 мая, оперная певица дала сольный концерт в Парижской филармонии. Как рассказал РИА Новости представитель вокалистки в России, СНГ и странах Балтии Максим Берин, мероприятие стало очень ожидаемым — все билеты раскупили заранее, телефон разрывался от желающих посетить концерт.

РИА Новости

© Рамиль Ситдиков

В начале марта стало известно, что российская оперная певица не будет участвовать в ближайших постановках Метрополитен-оперы. Причиной стало невыполнение требования выступить с публичной критикой президента Владимира Путина. По той же причине прекратила сотрудничество с певицей и Баварская государственная опера.

Сама же артистка в конце марта объявила в соцсетях, что уходит в творческий отпуск, объяснив это тем, что сейчас неподходящее время для её выступлений.

Позже Анна Нетребко опубликовала пост, в котором выразила сочувствие пострадавшим в ходе спецоперации на Украине. Она также подчеркнула, что не состоит ни в каких политических партиях, не получает финансовую помощь от правительства РФ, а живёт и платит налоги в Австрии. При этом артистка заявила, что любит свою родину, и сообщила о намерении вернуться на сцену уже в мае.

Это произошло ещё раньше — в конце апреля Нетребко выступила в Монако, заменив заболевшую итальянку Марию Агресту в опере Джакомо Пуччини «Манон Леско».

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Анна Нетребко — не единственная российская артистка, на деятельности которой отразились события на Украине. Так, в марте несколько организаций прекратили сотрудничество с российским музыкантом Валерием Гергиевым. Он был уволен с должности главного дирижёра Мюнхенского филармонического оркестра из-за того, что не стал публично осуждать военные действия, как того требовал обер-бургомистр Мюнхена Дитер Райтер. Кроме того, от сотрудничества с Гергиевым отказался Карнеги-холл — организация отменила выступления Мариинского театра, во главе которых должен был стоять Гергиев, а Венский филармонический оркестр отстранил дирижёра от участия в предстоящем туре по США.

Помимо этого Латвия закрыла въезд для ряда известных россиян за поддержку военной спецоперации. В их число вошли Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Тина Канделаки, Виктория Дайнеко, Владимир Машков, Николай Расторгуев, Денис Мацуев, Валерий Гергиев, Владимир Винокур, Евгений Петросян, Никита Михалков и другие. Министр Латвии иностранных дел Эдгар Ринкевич тогда отмечал, что список будет обновляться.

События на Украине повлияли и на работу других звёзд. Свою деятельность на территории России приостановили крупные звукозаписывающие компании — Warner Music Group, Sony Music Group и Universal Music Group, которые сотрудничали с такими исполнителями, как Элджей, Лолита, Бьянка, Ани Лорак, Егор Крид, Сергей Лазарев, Алсу, Найк Борзов и группой Little Big. При этом в организациях отметили, что не станут увольнять сотрудников и выполнят перед ними все обязательства.

Политическая ситуация затронула и киноиндустрию. Стриминговый сервис Netflix ушёл с российского рынка и остановил производство российских оригинальных проектов — сериалов «Анна К», «ЗАТО», «Ничего особенного» и безымянного фильма с Александром Петровым в главной роли. Также от показа своих новых картин на территории России отказались крупнейшие голливудские студии.