От Гагариной до Михалкова: Латвия запретила въезд 25 известным россиянам

В Латвии 25 граждан России включили в список нежелательных для страны лиц. Среди них — Тина Канделаки, Никита Михалков, Владимир Машков, Полина Гагарина, Виктория Дайнеко, Николай Расторгуев, Денис Мацуев, Валерий Гергиев и другие. По словам министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича, в будущем список будет дополняться. Расторгуев посчитал такое решение проявлением «комплекса неполноценности». В свою очередь, Дайнеко отметила, что давно не была в Латвии и не планировала поездки туда.

МИД Латвии сообщил о включении 25 граждан России в список нежелательных лиц за поддержку специальной военной операции. Им запрещено въезжать в Латвию в течение неопределённого срока. По словам министра Эдгара Ринкевича, список будет дополняться.

«Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич принял решение о включении 25 граждан Российской Федерации в список нежелательных для Латвийской Республики лиц в соответствии с ч. 2 ст. 61 Закона об иммиграции», — говорится в официальном заявлении ведомства.

Среди нежелательных для страны лиц — журналисты Мария Ситтель, Дмитрий Губерниев и Тина Канделаки, кинематографисты Никита Михалков, Владимир Машков, Анастасия Макеева, музыканты Полина Гагарина, Николай Расторгуев и другие участники группы «Любэ», Василий Герелло, Наталья Подольская, Виктория Дайнеко, Денис Мацуев, Валерий Гергиев, Виктория Цыганова, Стас Михайлов, артист балета Сергей Полунин и другие.

Ранее министр культуры Латвии Наурис Пунтулис призвал МИД включить в список нежелательных лиц не менее 20 российских деятелей культуры, принимавших участие в митинге-концерте в честь воссоединения Крыма с Россией 18 марта.

«Латвия давно известна своей вдруг образовавшейся нелюбовью к России. Мне очень жаль, что деятели культуры подвержены каким-то санкциям. Ничего, мы это переживём, абсолютно точно», — сказала певица Наталья Подольская в беседе с RT.

Артистка Виктория Дайнеко отметила, что много лет не была в Латвии и ничего от включения в чёрный список не теряет.

«Лет восемь, наверное. Видимо, в ближайшее время не поеду. И планов тоже таких у меня не было. С тех пор, как закончилась «Новая волна», все наши поездки в Латвию сократились, исключились даже, наверное. Я ничего от этого (решения. — RT) не теряю», — рассказала артистка.

Она добавила, что подобные меры не заставят её отказаться от выражения собственной позиции.

«Если это рассматривать как манипуляцию, чтобы люди отказывались высказывать свою позицию или своё отношение, в моём случае это не совсем работает. Если я неугодна с точки зрения песен, которые я пою, значит, так и быть, значит, нам просто не по пути», — заявила Виктория Дайнеко.

«Страну под названием «Латвия» (если бы я поехал за границу куда-то отдыхать) рассматривал бы в самую последнюю очередь, если бы она рассматривалась вообще. Они слишком о себе много думают. Это дико смешно, конечно», — сказал Николай Расторгуев в разговоре с RT.

Артист добавил, что у него в Латвии есть русские друзья.

«Единственная проблема с русскоязычными — там их гнобят по полной программе... А вся эта демократическая Европа закрывает на это глаза столько лет. Всё это очень печально», — сказал певец, подчеркнув, что всем необходимо полностью «лишиться иллюзий» в отношении Латвии и других подобных государств.

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«Ничего не поменялось... Кто они такие? Мы — великая держава. Это комплекс неполноценности. Они никому не нужны вообще. Всё время ходят с протянутой рукой. Когда они будут экономически загибаться, я буду радоваться страшно», — заключил Николай Расторгуев.

На днях концерты музыканта и группы «Любэ» отменили в Германии. Всего было запланировано не менее десяти выступлений коллектива. По данным немецкой газеты B.Z., билеты на мероприятия были в продаже до 22 марта. При этом администратор «Любэ» отметил, что в ближайшее время группа не собиралась выступать в Германии.

«Концерты должны были быть ещё до ковида... Как мы должны были поехать в 2020 году, так мы туда и не поехали. Обращайтесь к организаторам в Германии, почему они там переносят, мы никуда не собирались», — цитирует представителя «Любэ» РИА Новости.

В феврале в чёрный список в Латвии внесли народного артиста России Николая Баскова, после того как он высказался в социальных сетях в поддержку спецоперации.

Ранее из-за событий на Украине о приостановке своей деятельности на территории России объявили крупные звукозаписывающие компании — Warner Music Group, Sony Music Group и Universal Music Group, сотрудничавшие с такими артистами, как Little Big, Ани Лорак, Егор Крид, Сергей Лазарев, Алсу, Бьянка, Лолита, Найк Борзов, Элджей. При этом в компаниях отметили, что не станут увольнять своих сотрудников и выполнят перед ними все обязательства.

В то же время несколько организаций прекратили сотрудничество с российским музыкантом Валерием Гергиевым. Мюнхенский филармонический оркестр уволил его с должности главного режиссёра из-за того, что Гергиев не стал публично осуждать действия российского правительства, как того требовал обер-бургомистр Мюнхена Дитер Райтер. Карнеги-холл отменил выступления Мариинского театра, которыми должен был руководить Гергиев, а Венский филармонический оркестр отстранил дирижёра от участия в предстоящем туре по США. С Гергиевым и Анной Нетребко отказалась сотрудничать и Баварская государственная опера.