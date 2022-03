«Закрываем наши офисы»: Universal Music Group приостанавливает деятельность в России

Звукозаписывающая компания Universal Music Group заявила о решении приостановить деятельность в России и закрыть все свои офисы на территории страны. Организация работает более чем с 50 российскими музыкальными коллективами и сольными артистами. Среди них — Найк Борзов, Лолита, Элджей, Noize MC, Anna Asti, IOWA, Thomas Mraz, и другие. В то же время британское авторское общество PRS for Music и американская компания по защите авторских прав Broadcast Music Incorporated приостановили сотрудничество с РАО.

Компания Universal Music Group на фоне событий на Украине приостановила свою деятельность в России. При этом организация продолжит платить зарплату своим сотрудникам в течение неопределённого периода времени.

«С настоящего момента мы приостанавливаем всю работу в России и закрываем там наши офисы», — говорится в заявлении Universal Music Group.

Компания сотрудничает более чем с 50 российскими артистами и музыкальными группами. Среди них — Элджей, Anna Asti, Noize MC, Лолита, IOWA, Thomas Mraz, Найк Борзов и многие другие.

Как отмечает Variety, все три основных музыкальных лейбла — Universal Music Group, Sony Music Entertainment и Warner Music Group — имеют подразделения в России. Последние два пока не делали официальных заявлений по поводу своего статуса в стране, однако ожидается, что информация появится в течение двух суток.

Ранее также стало известно, что британское авторское общество PRS for Music прекратило сотрудничество с РАО «до подтверждения того, что оно не связано с российскими властями». Аналогичное решение приняла американская компания Broadcast Music Incorporated, занимающаяся защитой авторских прав, — она приостановила все выплаты РАО.

В начале марта свой офис в России закрыл популярный музыкальный сервис Spotify. При этом платформа в стране продолжила работать. Однако из-за ограничений, связанных с функционированием платёжных провайдеров, в компании приняли решение отменить Premium-подписку в России.

Также свою работу на территории страны приостанавливает стриминговый сервис Netflix. Действующие подписки пользователей будут аннулированы в конце оплаченного срока.

Ранее в компании заявили об отказе транслировать 20 отечественных бесплатных федеральных телеканалов и об остановке производства российских проектов. Среди них — сериалы «Анна К» по роману Льва Толстого, «ЗАТО»‎ и «Ничего особенного»‎, а также пока не имеющая названия лента с Александром Петровым.

Тем временем американская рок-группа My Chemical Romance сообщила об отмене своих выступлений в России и на Украине в 2022 году.

«С глубоким сожалением My Chemical Romance отменяет свои концерты на Украине и в России, запланированные на июнь 2022 года. Надеемся, что в скором времени сможем выступить там для наших поклонников», — говорится в заявлении коллектива в Twitter.

В России артисты планировали играть на музыкальном фестивале Park Live. Ранее от участия в шоу отказались Iron Maiden, The Killers, Placebo, Biffy Clyro, Slipknot и Игги Поп. В программе фестиваля на официальном сайте по-прежнему заявлены Sum 41, Gorillaz, Limp Bizkit, Bullet for My Valentine и другие артисты.

Свой концерт в России в 2022 году «до дальнейшего уведомления» отменил американский инди-рок-коллектив Imagine Dragons. Также не состоятся шоу британского певца, экс-солиста популярной группы One Direction Луи Томлинсона и американской панк-рок группы Green Day, отметившей, что «сейчас не до стадионных рок-концертов и есть вещи гораздо важнее». Кроме того, об отказе выступать в России сообщили коллективы Twenty One Pilots, Bring Me The Horizon и Franz Ferdinand, а также лидер Rammstein Тилль Линдеманн.

В то же время на фоне событий на Украине российский музыкант Валерий Гергиев лишился должности главного дирижёра Мюнхенского филармонического оркестра. Нью-Йоркский Карнеги-холл, в свою очередь, отменил два выступления Мариинского театра, которыми должен был руководить Гергиев. С артистом, а также с оперной певицей Анной Нетребко по причине их «недостаточного дистанцирования» отказалась сотрудничать Баварская государственная опера.

В конце февраля в Европейском вещательном союзе сообщили, что музыканты из России в 2022 году не смогут принять участие в песенном конкурсе «Евровидение». Принятия такой меры ранее требовали финский и шведский вещатели в связи с проведением военной спецоперации на Украине.

«В этом решении нашла отражение обеспокоенность тем, что в свете беспрецедентного кризиса на Украине включение России в список участников конкурса этого года подорвёт репутацию мероприятия», — заявили в Европейском вещательном союзе.

При этом в компании подчеркнули, что «ЕВС — это стоящая вне политики членская организация вещателей, приверженная защите ценностей публичной службы».